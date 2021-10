Britse zorg slaat alarm om besmettingsgolf, regering weigert 'plan B'

Passagiers in de Londens metro - AP

Net als in Nederland stijgt het aantal vastgestelde coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk snel. Met vandaag 49.139 en een weekgemiddelde van ruim 44.000 positieve tests per dag, is de besmettingsgraad onder de Britten nu een van de hoogste ter wereld. De zorg slaat alarm, maar de Britse regering vindt de terugkeer van strenge coronamaatregelen niet nodig. De baas van de National Health Service waarschuwt dat de gezondheidszorg op het randje balanceert, terwijl de winter nog moet beginnen. "We zouden ongelofelijk veel geluk hebben als we niet binnen drie maanden in een enorme crisis belanden", zegt Matthew Taylor in Britse media. Voorbode voor Nederland? Medici vrezen dat het zorgstelsel overbelast zal raken door coronapatiënten. Vooral omdat de griep en andere luchtwegvirussen naar verwachting harder toe zullen slaan dan anders, in combinatie met de lijst van uitgestelde zorg die moet worden ingehaald. Dezelfde zorgen spelen ook weer op in Nederland en volgens experts zijn besmettingsgolven in het Verenigd Koninkrijk geregeld een voorbode voor ons land gebleken. Dat is ook terug te zien in deze grafiek:

Positieve tests internationaal - NOS

Op dinsdag werden 223 nieuwe coronadoden gemeld, het hoogste aantal sinds maart. Toch valt de toename van het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames volledig in het niet vergeleken met eerdere golven in de pandemie. Dat dempende effect schrijft de regering toe aan grootschalige vaccinatie. Premier Johnson zegt dan ook te vertrouwen op het succesvolle vaccinatieprogramma. "We houden de data nauwlettend in de gaten en vinden het nog geen tijd voor plan B", zei gezondheidsminister Javid vanmiddag op een persconferentie. Plan B komt neer op de terugkeer van basisregels, zoals een mondkapje dragen op meer publieke plekken, een thuiswerkadvies, maar mogelijk ook de introductie van een coronatoegangsbewijs voor toegang tot bijvoorbeeld concerten.

Correspondent Arjen van der Horst: snelle omslag onder Britten "In juli besloot de regering bijna alle restricties op te heffen. Anders dan in veel andere Europese landen hoeven de Britten geen vaccinatiebewijs te tonen als ze willen dineren of een bioscoop bezoeken. Ook is de mondkapjesplicht op de meeste plekken afgeschaft. Alleen op luchthavens, in ziekenhuizen en andere medische instellingen zijn de Britten verplicht een mondkapje te dragen. Overigens verschillen sommige regels tussen Noord-Ierland, Wales, Schotland en Engeland. Kort gezegd zijn die in Engeland vaak iets soepeler. Britse burgers reageerden aanvankelijk heel voorzichtig toen de overheid in juli de restricties begon af te bouwen. Maar de afgelopen twee maanden was er een snelle omslag. Mondkapjes verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld en de Britten lijken social distancing overboord te hebben gegooid, gezien de drukte in het Londense openbaar vervoer. Alleen daar dragen veel passagiers nog een mondkapje, ook al is het niet langer verplicht."

Javid zei dat het aantal dagelijkse tests deze winter kan oplopen tot 100.000 positieve tests per dag. Als de druk te hoog wordt, zal de regering volgens hem zeker ingrijpen, maar een concreet punt werd niet genoemd. Wel maakte de regering de aanschaf van nieuwe antivirale medicijnen bekend en riep Javid op tot het nemen van "kleine stapjes". Zoals elke week een sneltest afnemen en zo veel mogelijk buiten af te spreken met anderen. Maar zulke suggesties zetten geen zoden aan de dijk, zegt veldepidemioloog Amrish Baidjoe, verbonden aan de London School of Hygiene & Tropical Medicine. 'Weer te laat' "Nu ingrijpen met relatief lichte maatregelen is het beste, bijvoorbeeld door met basisregels de druk op de zorg te verlichten. Zowel om het aantal doden en ernstige ziekte als de economische en maatschappelijke impact te beperken, blijkt uit onderzoek. Want als je wacht tot de druk heel hoog is, dan ben je eigenlijk al te laat. Dan moet je mogelijk weer zware maatregelen nemen." Baidjoe verwijst naar de vernietigende rapporten over het trage handelen van de Britse - maar ook de Nederlandse regering - in de coronacrisis. "Het zou hen sieren om de situatie, na een besmettingsgolf of vier, eens niet te bagatelliseren. Want het Verenigd Koninkrijk is ons voorland, dat zag je bij de golf van afgelopen zomer en nu ook weer", verwijst hij naar de grafiek bovenin het artikel.

Quote Wat de Britten overkomt, gaat ons straks ook overkomen. Amrish Baidjoe, veldepidemioloog