Menselijke resten gevonden bij zoektocht naar verloofde Gabby Petito

In een moerasgebied in Florida zijn bij een zoektocht naar de vermiste Brian Laundrie menselijke resten gevonden. Het staat nog niet vast of ze van de 23-jarige Laundrie zijn. Ook zijn in de buurt spullen van hem gevonden. De autoriteiten willen niet zeggen wat voor spullen en hoeveel.

In deze zaak, die in de Verenigde Staten de gemoederen weken lang bezig hield, werd half september al het dode lichaam van de verloofde van Laundrie, Gabby Petito gevonden.

Laundrie en Petito waren sinds juni bezig aan een rondreis door Amerika. Op 1 september keerde Laundrie alleen terug naar het huis van zijn ouders. Op de vraag waar zijn verloofde was, bleef hij het antwoord schuldig.

Spoorloos verdwenen

Laundrie verdween op 14 september nadat hij tegen zijn ouders had gezegd dat hij een wandeltocht ging maken in een natuurgebied in Sarasota. Daarna is niets meer van hem vernomen.

In september maakten we deze overzichtsvideo over de vermissingszaak: