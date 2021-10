Weer geen CL-overwinning voor Van Bommel: Wolfsburg verliest van Salzburg

Het is Mark van Bommel opnieuw niet gelukt om als hoofdtrainer een wedstrijd in de Champions League te winnen. Hij leed met VFL Wolfsburg in de uitwedstrijd met RB Salzburg een 3-1 nederlaag.

Wolfsburg, dat het moest doen zonder de met corona besmette Nederlandse spits Wout Weghorst, werd in het eerste kwartier overrompeld door de Oostenrijkers. In de derde minuut liet rechtsback Kevin Mbabu zich eenvoudig aftroeven door Salzburg-aanvaller Karim Adeyemi, die de bal beheerst langs de Belgische doelman Koen Casteels schoof.

Daarna schutterde de verdediging van Wolfsburg opnieuw. Na een fout van John Anthony Brooks schoot Noah Okafor op de lat.