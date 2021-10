Met een minimale zege op Kiev pakt Barcelona eerste punten in Champions League

FC Barcelona heeft met de eerste zege van dit Champions League-seizoen de laatste plaatst in groep E verlaten. Na nederlagen tegen Bayern München (3-0) en Benfica (3-0) won de ploeg van Ronald Koeman in Camp Nou met 1-0 van Dinamo Kiev.

Met Frenkie De Jong, Memphis Depay én Luuk de Jong in de basis begon Barcelona goed aan het duel. Al binnen twee minuten kon (gelegenheids)rechtsbuiten Sergiño Dest zijn ploeg op voorsprong koppen, maar zijn poging ging over.

Ook Luuk de Jong miste een grote kopkans in de openingsfase. Uit een voorzet van Depay kopte de spits naast. Niet veel later creëerde hij zijn eigen kans om vervolgens de bal in de verre hoek te krullen. Die poging werd uit het doel getikt door doelman Heorhij Boesjtsjan.