Teamsprinters zetten imposante reeks voort en pakken vierde wereldtitel op rij

De Nederlandse teamsprinters hebben bij de WK baanwielrennen in Roubaix voor de vierde keer op rij de wereldtitel veroverd. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland rekenden in de finale om het goud vakkundig af met Frankrijk. Met 41,979 was de Nederlandse ploeg ruim een halve seconde sneller dan de Fransen (42,550).

De Nederlandse ploeg was als regerend olympisch, Europees én wereldkampioen torenhoog favoriet voor de wereldtitel. Het trio is al sinds november 2017 ongeslagen en de ploeg heeft als doel om dat tot en met de Olympisch Spelen Parijs in 2024 zo te houden, vertelde starter Van den Berg in aanloop naar de WK. Op de baan in Roubaix waren de Nederlanders de hele dag de besten, maar zo imponerend als bij de Olympische Spelen of de WK van vorig jaar waren ze in de voorronden niet. In de kwalificatie klokte Nederland zoals verwacht de snelste tijd. Met 42,690 was de ploeg 0,275 seconde sneller dan de Fransen, die voor eigen publiek de tweede tijd noteerden. Beste race bewaard Ook in de volgende ronde waren de Nederlanders na een herstart de snelsten met 42,301, al was het verschil met het Franse trio (42,467) nu iets minder groot. Starter Van den Berg moest opnieuw de startmachine in nadat een Japanse tegenstander uit zijn pedaal was geschoten.

Start - AFP

In de finale deden de Nederlanders er nog een schepje bovenop; op het moment dat het er écht om ging, reed het trio de snelste race van de dag. Als enige dook de ploeg onder de 42 seconden, al bleef het wereldrecord waarmee ze in 2020 het goud pakten (41,225) ver uit zicht. Duitsland greep het brons.

WK tot en met zondag live De finalesessies van de WK baanwielrennen zijn tot en met zondag live te zien via een livestream in de NOS-app en op NOS.nl. Dagelijks is er na 23.40 uur een samenvattingsprogramma op NPO 1.

Bij de vrouwen ging de wereldtitel op de teamsprint naar Duitsland, dat in de kwalificatie het wereldrecord van Nederland al uit de boeken reed. De Nederlandse vrouwen deden niet mee aan de teamsprint in Roubaix. Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Hetty van de Wouw veroverden eerder deze maand het goud bij de EK in een wereldrecord (46,551). Bij dat toernooi werd de teamsprint voor vrouwen voor het eerst met drie rensters verreden. Drie keer een wereldrecord Die prestatie bood echter geen toegang tot de wereldkampioenschappen; ze hadden volgens de UCI-regels aan minimaal één Nations Cup-wedstrijd moeten deelnemen om een startbewijs te bemachtigen, een regel die in aanloop naar de WK voor verwarring en ergernis zorgde. Braspennincx komt wel in actie op de sprint en de keirin.

De Duitse vrouwen rijden het Nederlandse wereldrecord uit de boeken - AFP