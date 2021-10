Teamsprinters op koers voor WK-goud, Oranjevrouwen zijn wereldrecord kwijt

Teamsprint mannen - ANP

De Nederlandse teamsprinters hebben zich geplaatst voor de strijd om het goud bij de WK baanwielrennen in Roubaix. In de finale rijdt Oranje rond 21.00 uur tegen Frankrijk om de wereldtitel. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland klokten in de kwalificatie de snelste tijd. Met 42.690 waren ze 0,275 seconde sneller dan de Fransen, die voor eigen publiek de tweede tijd noteerden. Ook in de volgende ronde waren de Nederlanders na een herstart de snelsten met 42.301, al was het verschil met het Franse trio (42.467) nu iets minder groot. Starter Van den Berg moest opnieuw de startmachine in nadat een Japanse tegenstander uit zijn pedaal was geschoten.

Kijk hier live De WK baanwielrennen zijn live te zien via onze livestream. Klik hier om de jacht op de vierde wereldtitel op rij van de teamsprinters te volgen.

De Nederlandse mannen zijn als regerend olympisch, Europees én wereldkampioenen torenhoog favoriet voor de wereldtitel. Het trio is al sinds november 2017 ongeslagen en jaagt op de wielerbaan van Roubaix op de vierde wereldtitel op rij. Serieuze tegenstand komen ze dit toernooi niet tegen, is de verwachting. De Britten, die in aanloop naar de Spelen altijd gevreesd worden, staan niet met hun sterkste opstelling aan de start. In de voorronden kwam alleen Frankrijk enigszins in de buurt van de tijden van Nederland.

WK baan woensdag - NOS

De Nederlandse vrouwen doen niet mee aan de teamsprint in Roubaix. Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Hetty van de Wouw veroverden eerder deze maand het goud bij de EK in een wereldrecord (46.551). Duitse vrouwen rijden wereldrecord Die prestatie bood echter geen toegang tot de wereldkampioenschappen; ze hadden volgens de UCI-regels aan minimaal één Nations Cup-wedstrijd moeten deelnemen om een startbewijs te bemachtigen, een regel die in aanloop naar de WK voor verwarring en ergernis zorgde. Braspennincx komt wel in actie op de sprint en de keirin. De Duitse vrouwen reden in de kwalificatie het wereldrecord van het Oranje-drietal meteen uit de boeken: 46.511. In de volgende ronde verbeterden ze hun eigen toptijd met 46.358.

De Duitse vrouwen rijden het Nederlandse wereldrecord uit de boeken - AFP