Strijdplan Vitesse tegen Tottenham: 'Genieten, strijden en het plan volgen'

Vitesse-trainer Thomas Letsch denkt dat zijn ploeg zeker een kans maakt tegen Tottenham Hotspur. De Arnhemmers spelen donderdagavond (18.45 uur) hun derde groepswedstrijd in de Conference League tegen de Engelse topploeg met onder meer Harry Kane, Dele Alli, Hkeeper Hugo Lloris en Steven Bergwijn.

De Duitser zegt dat er respect is, maar dat "we ook kijken naar onze kansen om een goed resultaat te halen". "We geloven in onszelf en in ons plan", zegt Letsch over het duel met de Champions League-finalist van twee jaar geleden. "Het gaat om de mix van drie elementen: genieten, strijden en het plan volgen. Als we dit goed voor elkaar hebben, dan ben ik ervan overtuigd dat we een kans maken."

'Focus Premier League'

De Duitse trainer weet nog niet precies met welke spelers de Londense club in Arnhem aan de aftrap zal komen. "Hoewel de focus bij de Spurs vooral ligt op de Premier League, hebben ze ontzettend veel kwaliteit. Het is aan ons om toch de oplossingen en de ruimtes te vinden en de defensie gesloten te houden. Wat dat laatste betreft krijgen we de laatste tijd gelukkig al minder goals tegen."

Vitesse neemt het in een vol stadion op tegen de Spurs, met zo'n 24.000 toeschouwers. "Dat betekent dat de sfeer opnieuw geweldig wordt", weet Letsch.

Tottenham heeft net als Stade Rennes 4 punten in Groep G van de Conference League. Vitesse volgt met 3 punten.