56.744 euro: bitcoin bereikt hoogste stand ooit

Bitcoin heeft een nieuw record aangetikt. De cryptomunt heeft een waarde van 66.000 dollar (56.744 euro) bereikt, meldt het Amerikaanse persbureau Bloomberg.

Nadat de munt in april het vorige record van 64.870 dollar had bereikt, ging de munt hard onderuit. De waarde daalde met meer dan 50 procent. De laatste paar maanden krabbelt de koers weer op.

Een van de verklaringen voor de waardestijgingen van de laatste dagen is dat de Amerikaanse autoriteiten toestemming hebben gegeven bitcoin te gebruiken voor de handel in ETF's. Dat zijn exchange-traded funds, oftewel fondsen die de koers van een index volgen. Hierdoor is de bitcoin voor een grotere groep beleggers interessant geworden.

Waarom stappen zo veel mensen in bitcoin? NOS op 3 legt het uit: