Broekers-Knol belooft overvol Ter Apel 500 opvangplekken elders, burgemeester nog steeds ontevreden

Honderden asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen later deze week elders terecht. Dat heeft demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) gezegd bij een bezoek aan Ter Apel, het aanmeldcentrum voor asielzoekers dat onder druk staat door de aanhoudend grote toestroom van asielzoekers.

Vandaag en morgen komen er 200 opvangplekken vrij in Almere, waar extra opvangtenten worden geplaatst. Op vrijdag komen daar nog 300 plekken in Gorinchem bij, in het voormalige belastingkantoor.

'Systeem faalt'

Met de extra plekken is de noodsituatie in Ter Apel niet direct opgelost, erkende Broekers-Knol. Burgemeester Velema luidde gisteravond de noodklok wegens de druk op het aanmeldcentrum. Zo'n 750 mensen hebben er de nacht doorgebracht, terwijl er maar plek is voor 275 mensen. Asielzoekers werden opgevangen in tenten, wachtruimtes en kantoren van de IND.

De druk op het centrum in Ter Apel is er met de toezeggingen van Broekers-Knol niet direct vanaf. "Wij zitten ook vanavond weer met 500 mensen in de nachtopvang," zegt burgemeester Velema. Ook zullen nieuwe mensen zich blijven melden. "Wij zien dat dit geen piek is, maar een trend lijkt. Het huidige systeem faalt", aldus de burgemeester.

Dat onderschrijft ook Koen Schuiling, de burgemeester van Groningen en voorzitter van de Groningse Veiligheidsregio. "De situatie in Ter Apel is onhoudbaar. Een eenvoudige rekensom leert dat we eind volgende week in dezelfde situatie kunnen zitten", zegt hij. Volgens Schuiling is het nodig dat er een nationale aanpak komt voor het probleem. "Andere gemeenten moeten meewerken om de situatie op te lossen".

De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) houdt maandelijks bij hoeveel vluchtelingen uit welke landen naar Nederland komen: