Broekers-Knol belooft overvol Ter Apel 500 opvangplekken elders

Burgemeester Velema luidde gisteravond de noodklok wegens de druk op het aanmeldcentrum. Zo'n 750 mensen hebben er de nacht doorgebracht, terwijl er maar plek is voor 275 mensen. Daardoor zijn er niet voldoende bedden en sanitaire voorzieningen.

Woensdag en donderdag komen er 200 opvangplekken vrij in Almere, op vrijdag komen daar nog 300 plekken in Gorinchem bij.

Honderden asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen later deze week elders terecht. Dat heeft demissionair staatssecretaris Ankie-Broekers Knol (VVD) gezegd bij een bezoek aan Ter Apel.

Het COA wilde bussen inzetten om mensen naar een andere locatie te brengen. Maar dat plan werd omstreeks 20.00 uur afgeblazen; er was geen alternatieve opvang voor hen.

Volgens Velema heeft het personeel in Ter Apel toen "alles op alles" gezet om iedereen toch zo goed mogelijk op te vangen. De mensen konden onder meer terecht in opvangtenten, wachtruimtes en kantoren van de IND.

Het COA erkent dat de situatie in Ter Apel niet meer verantwoord is.

Extra plekken

Maandag hebben de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's met elkaar afgesproken dat er op korte termijn tussen de 800 en 1500 slaapplekken bij moeten komen.

In de Nederlandse asielopvang is momenteel geen bed over. NOS op 3 zocht uit hoe dit komt: