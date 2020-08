Bayern München vernedert Barcelona in spectaculaire kwartfinale CL (8-2)

Komende woensdag speelt Bayern München in Portugal in de halve finales tegen de winnaar van het duel tussen Manchester City en Olympique Lyon, die zaterdagavond tegenover elkaar staan.

Bayern München heeft zich overtuigend voor de halve finales van de Champions League geplaatst. De Duitse ploeg rekende vrijdagavond in een spectaculaire kwartfinale af met grootmacht FC Barcelona (8-2).

Bayern opende in de vierde minuut al de score. Thomas Müller rondde na een zelf opgezette, fraaie combinatie met Robert Lewandowski doeltreffend af.

Het antwoord van Barcelona bleef niet lang uit, al kreeg het hulp van linksback David Alaba. De Oostenrijkse centrumverdediger van Bayern tikte een voorzet van Jordi Alba met zijn rechterbeen knullig over zijn eigen doelman heen.

Daarna walste de Duitse machine over Barcelona heen. In een tijdsbestek van tien minuten scoorden de Zuid-Duitsers drie keer via Ivan Perisic, Serge Gnabry en nog een keer Müller. Zo gingen de ploegen met 4-1 rusten.