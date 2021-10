Feyenoord treft met Union Berlin taaie tegenstander: 'Anders dan Dortmund'

De Feyenoord-trainer geeft toe dat hij genoten heeft van Ajax, dat thuis in een galavoorstelling met 4-0 won van een Duitse tegenstander. Toch zijn de wedstrijden van Ajax en Feyenoord volgens Slot niet te vergelijken met elkaar. "Dortmund is een aanvallend ingesteld team, dat ook veel kansen weggeeft. Union Berlin heeft een hele andere manier van spelen. Daar komt nog eens bij dat Ajax al vier jaar met een bepaalde manier van spelen bezig zijn en wij nog maar vier maanden. Dat wij er bij Feyenoord naartoe willen om op het hoogste niveau zo verschrikkelijk dominant te spelen, is een gegeven. Daar gaan we nog wel even tijd voor nodig hebben..."

Feyenoord neemt het morgen (18.45 uur) thuis in de groepsfase van de Conference League op tegen de nummer vijf van de Bundesliga, Union Berlin. Volgens Feyenoord-trainer Arne Slot is het moeilijk om kansen te creëren tegen de Duitse club. "Ik denk dat bijna elke trainer die met zijn ploeg tegen Union heeft gespeeld, zegt dat het hun slechtste wedstrijd van het seizoen is geweest. Union kan het de tegenstander heel goed onmogelijk maken om goed te spelen."

Slot vindt vooral dat Feyenoord zich verdedigend moet verbeteren. "Tegen RKC hoefden we maar tien minuten te verdedigen. Maar op de momenten dat het wel moet, moeten we scherper zijn. Daarnaast vind ik dat we nog te vaak onnodig de bal verliezen, maar dat heb ik ook gezegd in de periode dat we veel wedstrijden wonnen."

Toch zijn de laatste wedstrijden van Feyenoord, een verliespartij tegen Vitesse (2-1) en een gelijkspel tegen RKC (2-2) geen aanleiding voor paniek bij Slot. "Qua resultaten zitten we de laatste weken net een beetje aan de verkeerde kant. Maar we zijn nog steeds heel dominant aan de bal. Er is dit seizoen nog geen wedstrijd geweest waarin we zoveel kansen creëerden en zo weinig kansen toestonden als tegen RKC."

Negen punten uit drie thuiswedstrijden

Feyenoord-middenvelder Orkun Kökcü zegt dat de wedstrijd van Ajax hem niet extra gemotiveerd heeft. "Dat zijn we sowieso al. Ik kan niet wachten tot morgen. We kunnen voor het eerst sinds lange tijd weer overwinteren in Europa." De 21-jarige Turks international heeft er in ieder geval vertrouwen in. "Feyenoord moet in de Kuip eigenlijk negen punten uit drie wedstrijden halen. We weten dus wat ons te doen staat."

Feyenoord is na twee duels met vier punten leider in groep E. Union Berlin heeft drie punten.