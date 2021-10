Tussen de 'marsmannetjes' meten de shorttrackers zich weer met de wereldtop

Ook Otter kreeg weinig mee. "Ik had meer qua aankleding verwacht of iets dat op de Spelen lijkt, maar dat gevoel heb ik nog niet."

Van een olympisch gevoel is bij de ploeg nog geen sprake. "We zien alleen het hotel en de ijsbaan. In aanloop naar de vorige Spelen ging je nog even kijken bij het olympisch dorp. Nu heb je daar geen idee van. Dat hoeft ook niet. Ik wil wedstrijden schaatsen", zo zegt Schulting.

Op het vliegveld zag bondscoach Jeroen Otter het schouwspel geamuseerd aan. "Witte pakken met een blauw streepje, een mutsje op en daar een bril onder. Uniek. Maar we conformeren ons eraan en het voelt oké." De sporters kunnen zich in hun hotel vrij bewegen en ook naar buiten. Zolang ze maar op het terrein blijven.

In de Chinese hoofdstad krijgen de sporters voor het eerst te maken met de omstandigheden die ze te wachten staan. Met bubbels en testprotocollen zijn ze al bekend, maar in China gaat het er toch anders aan toe, zag Suzanne Schulting. "Bij aankomst in China was iedereen ingepakt als 'marsmannetjes'. We gingen door een aantal checks en kwamen niet aanraking met anderen. Dat ging allemaal snel en soepel", aldus de olympisch kampioene op de 1000 meter.

106 dagen voor de start van de Winterspelen in Beijing wacht dit weekend de eerste World Cup van het seizoen voor de shorttrackers. Precies in de hal waar over vier maanden de olympische medailles verdeeld worden.

Schulting over strenge coronaregels in Peking: 'Kom het terrein gewoon niet af' - NOS

Degene die zich weinig druk maakt over een 'olympisch gevoel' is Sjinkie Knegt. De bronzen medaillewinnaar van Sotsji was al enige van de ploeg al drie keer in de hal. "De baan is nog steeds hetzelfde, de ingang staat op dezelfde plek. Alleen de kleur van de stoeltjes is anders", merkt de 32-jarige Knegt nuchter als vanouds op.

Twee heftige blessures

Knegt voelt zich na twee heftige blessures en lange revalidatie weer ontspannen. "Ik sta er goed voor en voel me goed. Het doel is de Spelen halen en als ik daar ben ga ik voor het hoogste. Maar laat ik ze eerst maar eens halen. Op dit moment is het van belang om als ploeg zoveel mogelijk startplekken te verzamelen."

Want op basis van de eerste vier wereldbekers worden de startbewijzen verdeeld. "Het is een ingewikkelde constructie", merkt Otter op. "De relay is belangrijk, want dan zijn we gelijk met vier schaatsers geplaatst. Op basis van onze prestaties de afgelopen jaren verwacht ik dat we met een volledige afvaarding mogen gaan. Maar het worden drukke weken en in shortrack is niets zeker."