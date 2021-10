Schmidt zag Ajax, maar praat liever over Monaco: 'Kans om leiding in groep te pakken' - NOS

Ja, PSV-trainer Roger Schmidt heeft dinsdagavond ook de wedstrijd van Ajax tegen Borussia Dortmund gezien. In aanloop naar de topper van aanstaande zondag wilde de oefenmeester er niet te veel worden aan vuil maken. "Ajax speelde goed. Het was een duidelijke overwinning voor hun." Liever kijkt Schmidt eerst naar het Europa League-duel van donderdag tegen AS Monaco. "Ze hebben een goede mix tussen getalenteerde en ervaren spelers met veel individuele kwaliteiten. Ze schakelen ook heel snel om, daar moeten we goed op letten. We moeten goed georganiseerd staan", aldus Schmidt. Koploper Met vier punten uit twee duels gaat PSV samen de Monegasken aan kop in groep B. Met een overwinning donderdag in het Phillips Stadion zouden de Eindhovenaren dus een grote stap zetten naar overwintering. "We hebben ze goed geanalyseerd en zijn goed voorbereid. We willen deze kans pakken om de leiding te pakken in de groep."

Geen Sangaré PSV-trainer Roger Schmidt heeft donderdag in de thuiswedstrijd tegen AS Monaco in de Europa League de beschikking over bijna zijn gehele selectie. De Duitser moet het wel stellen zonder Ibrahim Sangaré, die een wedstrijd schorsing uitzit.

Ibrahim Sangaré - Pro Shots

De vorige keren dat Sangaré ontbrak, koos Schmidt er vaak voor verdediger Olivier Boscagli door te schuiven naar het middenveld. Armando Obispo vervangt Boscagli dan in het centrum van de defensie naast André Ramalho. Een andere optie voor PSV is om te beginnen met Davy Pröpper. Schmidt wilde woensdag niet verklappen welke keuze hij maakt. "Boscagli doorschuiven is een optie, maar we hebben meerdere mogelijkheden", zei de coach, die vindt dat PSV niet te lang moet stilstaan bij de afwezigheid van Sangaré. "Tegen Real Sociedad speelden we ook een goede wedstrijd zonder hem, maar hij is wel een sleutelspeler voor ons."