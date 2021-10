Dader bloedbad op school Florida bekent schuld in rechtbank

De man die in februari 2018 een bloedbad aanrichtte op een school in Florida heeft in de rechtbank schuld bekend. De nu 23-jarige Nikolas Cruz schoot in een aanval die zeven minuten duurde veertien leerlingen en drie werknemers dood op zijn oude school in Parkland vlakbij Fort Lauderdale. Hij verwondde zeventien anderen.

Op deze bekentenis van Cruz volgt het eigenlijke proces, waarvoor twaalf juryleden moeten worden geselecteerd. Gezien de ernst van de zaak is de verwachting dat de rechter daarvoor duizenden mensen laat doorlichten op hun geschiktheid.

Doodstraf of levenslang

De juryleden bepalen in het proces of Cruz de doodstraf krijgt of levenslang zonder kans op vrijlating. Het doel is in januari met de zittingen te beginnen.

In de video hieronder zie je hoe Nikolas Cruz vlak na de massamoord werd verhoord: