Nederlandse cricketers verliezen ook tweede duel op WK T20, ditmaal van Namibië

Ook de slagploeg van Namibië, dat op de wereldranglijst net onder Oranje staat (19 om 17), bleek in vorm. David Wiese had slechts 29 ballen nodig voor 50 runs en ging daarna vrolijk verder.

Nederland noteerde met 164/4 de beste score op het WK tot dan toe. Oranje-speler Max O'Dowd was tegen Ierland al goed voor 51 runs en deed er nu met 70 runs (56 ballen, 6 vieren en 1 zes) nog een schep bovenop. Colin Ackermann was goed voor 32 runs.

De Nederlandse cricketers hebben op het WK Twenty20 ook hun tweede wedstrijd verloren. Na de nederlaag tegen Ierland was in Abu Dhabi ook Namibië te sterk. Oranje noteerde 164 runs en die score had Namibië na 19 overs verbeterd.

🟠 Close call, but in the end we didn't make it. Let's show them what we're worth in Friday's final match! 🇳🇦 166/4 (19) 🇳🇱 164/4 (20) 🏆 Namibia win by 6 wickets Live blog ➡️ https://t.co/VWycf9Zaub #T20WorldCup #CricketNL #NAMvNED 📸 @ICC pic.twitter.com/AX4YfG2dDb

Nederland plaatste zich in november 2019 door het kwalificatietoernooi in de Verenigde Arabische Emiraten te winnen. Omdat alleen de beste acht landen van de wereldranglijst vooraf verzekerd zijn van het hoofdtoernooi, moet Oranje zich via deze voorronde bij de beste twee van vier ploegen zien te plaatsen.

Door de nederlaag wordt kwalificatie voor de eindfase van het toernooi (de Super 12) een lastige kluif. Als Ierland wint van de laatste tegenstander in de poule, Sri Lanka, dan is kwalificatie voor het hoofdtoernooi nog mogelijk. Dan moet Nederland vrijdag wel ook wel overtuigend zien te winnen van Sri Lanka, de nummer tien van de wereldranglijst.

Wedstrijdvormen internationale cricket

- In de klassieke, meest prestigieuze vorm (Testcricket) spelen beide ploegen niet een, maar twee innings. Die vorm is onbegrensd in overs (bestaande uit zes aangooien). De wedstrijd is pas voorbij als alle spelers van de ene ploeg twee keer zijn uitgegooid en/of het puntentotaal van de beginnende ploeg is overtroffen. Een wedstrijd in deze vorm kan maximaal vijf dagen duren.

- Bij One Day Cricket worden maximaal 50 overs per ploeg gespeeld. De Super League, met de dertien beste ploegen van de wereld waaronder Nederland, wordt in dit format gespeeld.

- En dan heb je nog de snelle vorm Twenty20. De naam zegt het al: in deze vorm valt de beslissing na maximaal twintig overs per ploeg.