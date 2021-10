Acht demonstranten aangehouden bij vliegbasis Volkel, groeven gat onder hek

De marechaussee heeft acht mensen aangehouden bij vliegbasis Volkel. De verdachten hadden met schepjes een gat gegraven onder een hek, zodat ze het terrein op konden.

De verdachten maakten deel uit van een groep demonstranten die een protest hielden bij de vliegbasis. De actiegroep vreest dat volgend jaar een nieuwe generatie kernwapens naar Nederland komt. Via het gat wilden ze de startbaan op om "het oefenen met kernbommen verhinderen".

Of er inderdaad nieuwe kernwapens komen is niet duidelijk. De NAVO heeft nooit officieel erkend dat op Volkel kernwapens liggen.

Ook zijn ze het niet eens met de inzet van F-16's en andere vliegtuigen, die volgens de demonstranten "tonnen CO2 uitstoten".

Militair terrein

Een woordvoerder van de marechaussee zegt tegen Omroep Brabant dat de actievoerders zich niet hebben verzet tegen hun aanhouding en dat alles verder vreedzaam is verlopen.

"We wisten van tevoren dat de demonstratie ging plaatsvinden, daar hadden we toestemming voor gegeven. Maar uiteindelijk besloot een aantal mensen om een gat onder het hek te scheppen", zegt de woordvoerder. "Ze kwamen toen op militair terrein. Dat is verboden, dus daarom zijn ze aangehouden."