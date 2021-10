Navalny wint belangrijkste Europese mensenrechtenprijs: 'We erkennen zijn immense moed'

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny heeft de Sacharovprijs gewonnen, de belangrijkste Europese mensenrechtenprijs.

Het Europees Parlement, dat de prijs toekent, roemt zijn activisme tegen het regime van president Poetin. Zo stond Navalny aan de wieg van de grootste protestbeweging in Rusland, en staat hij bekend om het onthullen en aan de kaak stellen van corruptie door de Russische overheid.

"Door deze prijs uit te reiken, erkennen wij zijn immense persoonlijke moed", aldus het parlement.

Vergiftiging en gevangenschap

De oppositieleider zit een straf van tweeënhalf jaar uit in een Russisch strafkamp. De Russische rechter oordeelde in februari 2021 dat hij schuldig was aan het niet naleven van een voorwaardelijke straf die hij in 2014 kreeg. Daarvoor moest hij in huisarrest en zich twee keer per maand melden bij de Russische gevangenisdienst.

Hij kon daar niet aan voldoen omdat hij in augustus 2020 in een Duits ziekenhuis werd opgenomen vanwege een vergiftiging, die vrijwel zeker het werk was van de Russische geheime dienst. Omdat hij in Berlijn na een coma moest herstellen, kon hij zich niet melden bij de Russische autoriteiten. Dat rekende de rechter hem aan. Ook zou Navalny een oorlogsveteraan hebben beledigd. Volgens Navalny was het een politiek proces om hem gevangen te zetten.

NOS op 3 maakte deze video over Aleksej Navalny, de naam die Poetin weigert uit te spreken: