Noa Lang wil met psycholoog naar wereldtop: 'Voetballerij is vieze wereld'

Lang krijgt hulp van psycholoog: 'Ik kan het iedereen aanraden' - NOS

"De absolute wereldtop. Daar ga ik niet omheen draaien." Noa Lang twijfelt geen moment als straatvoetballer en presentator Soufiane Touzani hem vraagt waar zijn plafond ligt. "Het zit allemaal in m'n hoofd. Klaar. Als ik m'n hoofd erbij houd, weet ik dat ik het ga halen." Dat de aanvaller van Club Brugge zich zo durft uit te spreken over zijn torenhoge ambities is niet toevallig. Lang gelooft in zijn kwaliteiten en zit bovenal uitstekend in zijn vel. Dat dankt hij onder meer aan de gesprekken die hij zo nu en dan voert met een sportpsycholoog. "Ik heb een psycholoog, met wie ik aan de slag ga en praat. Dat heb ik wel nodig, vind ik zelf. Ik heb best wel wat meegemaakt", aldus Lang. Leren van Boukhari Toen hij nog maar drie jaar oud was, scheidden zijn ouders. De moeder van de nu 22-jarige Lang trouwde later met Nourdin Boukhari, oud-speler van onder meer Ajax, Sparta en NAC Breda.

Zirkzee en Lang: 'Niet veel echte vrienden in de voetbalwereld' - NOS

Met Boukhari als stiefvader werd het voetballeven er bij Lang met de paplepel ingegoten. Hij belandde in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar maakte er nooit een geheim van dat hij eigenlijk liever voor aartsrivaal Ajax zou spelen. 'Wat denken jullie nou?' Die kans kwam in 2013, toen hij de gevoelige overstap maakte naar Amsterdam. Jaren later werd bij Ajax het eerste contact gelegd met de psycholoog. In eerste instantie stond Lang er sceptisch tegenover. "Ik dacht: wat denken jullie nou, met een psycholoog praten?" "Maar ik kan het iedereen aanraden", vervolgt hij. "Het is niet dat we elke dag met elkaar praten. Daar heb ik ook helemaal geen zin in. Gewoon op de momenten waarop ik er behoefte aan heb. Niet alleen bij slechte momenten hoor, ook bij goede."

De gesprekken met de psycholoog helpen Lang, die onlangs debuteerde in het Nederlands elftal, om het hoofd koel te houden in de voetballerij. "Want eerlijk is eerlijk, de voetbalwereld is eigenlijk een heel vieze wereld", zegt hij. "Er zijn veel neppe dingen, veel mensen die iets van je willen, maar die waarschijnlijk niet 'echt' met je zijn, want: waar waren zij voor de shine? Het brengt allemaal veel druk met zich mee. Probeer daar maar eens mee om te gaan. Het is voor de buitenwereld altijd makkelijker gezegd dan gedaan." Bekijk hieronder de volledige aflevering van Tiki Taka Touzani met Lang en ook Anderlecht-spits Joshua Zirkzee. Ze gaan onder meer abseilen in de Rotterdamse haven en duiken de muziekstudio in.

Tiki Taka Touzani met Noa Lang en Joshua Zirkzee - NOS