Hoger beroep in zaak Wiersum, Openbaar Ministerie blijft bij levenslang

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak van de moord op advocaat Derk Wiersum. Vorige week legde de rechtbank twee mannen een gevangenisstraf van 30 jaar op voor de moord. Het OM had levenslang geëist.

Wiersum werd twee jaar geleden voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten met zes kogels. Voor de rechtbank staat vast dat de jeugdvrienden Giërmo B. uit Almere en Moreno B. uit Rotterdam de moord hebben gepleegd.

Het OM vindt net als bij de eis dat levenslang een passender straf is, omdat de verdachten wisten dat hun slachtoffer advocaat was en ze zich "louter hebben laten leiden door geldelijk gewin".

Maatschappelijke impact

Daarnaast vindt het OM het van belang dat er in hoger beroep naar de zaak wordt gekeken vanwege de maatschappelijke impact van de moord. Het OM wijst op de toename van het aantal huur- en vergismoorden en het weinige respect voor het menselijk leven.

De twee veroordeelden gaan ook in hoger beroep. Dat was al bekend. Hun advocaten zeggen dat hun cliënten erbij blijven dat ze de moord niet hebben gepleegd.