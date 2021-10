Koningin Elizabeth houdt komende dagen rust op doktersadvies

Koningin Elizabeth houdt de komende dagen rust, op advies van haar dokters. De 95-jarige koningin zou vandaag en morgen Noord-Ierland bezoeken, maar dat gaat niet door.

"De koningin heeft met tegenzin het medische advies dat ze de komende dagen rust moet houden geaccepteerd", laat Buckingham Palace weten.

Volgens de woordvoerder maakt het Britse staatshoofd het goed en is zij teleurgesteld dat haar bezoek aan Noord-Ierland niet door kan gaan. "Ze groet de mensen in Noord-Ierland en ziet ernaar uit om later op bezoek te gaan."

Gisteren was de vorstin nog aanwezig bij een receptie op Windsor Castle ter ere van de Global Investment Summit. Ze sprak daar onder meer met de Britse premier Johnson.

Wandelstok

Over de gezondheid van de koningin worden weinig mededelingen gedaan. Wel is bekend dat ze tegen het coronavirus gevaccineerd is.

Vorige week dinsdag werd ze voor het eerst in jaren met een wandelstok gezien, bij een bezoek aan Westminster Abbey. Een van de laatste keren dat ze daarvoor in het openbaar een wandelstok gebruikte was in 2003. Dat was toen omdat ze herstelde van een knieoperatie.

'Oldie of the Year'

De koningin weigerde deze maand een prijs in ontvangst te nemen als 'Oldie of the Year', een ludieke prijs die jaarlijks wordt uitgereikt.

"De koningin vindt dat je zo oud bent als je eruit ziet en vindt daarom niet dat ze aan de voorwaarden voldoet", liet een van haar assistenten weten.