Onrust in de tenniswereld: zonder coronavaccinatie geen Australian Open

De beslissing van de politiek kan slecht nieuws betekenen voor Novak Djokovic. De Serviër, negenvoudig winnaar in Melbourne, wil niet zeggen of hij gevaccineerd is, maar heeft wel laten doorschemeren dat hij twijfelt of hij wel naar Australië moet afreizen.

De maatregel komt voor ingewijden in de tenniswereld als een verrassing. Vorige week zou de organisatie van de Australian Open in een videocall met de spelers hebben gesteld dat ongevaccineerde tennissers door middel van een quarantaine van twee weken gewoon kunnen deelnemen.

Tennissers die in januari willen deelnemen aan de Australian Open in Melbourne moeten volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat heeft de Australische minister van Immigratie, Alex Hawke, woensdag bekendgemaakt.

Onder de andere topspelers heerst nog verdeeldheid over verplichte vaccinaties. Zo toonden Daniil Medvedv en Alexander Zverev zich sceptisch hierover, terwijl Stefanos Tsitsipas de huidige regels als "eerlijk" beschouwt. Het is onduidelijk of dit drietal is gevaccineerd.

Het Australische dagblad The Age liet woensdag weten dat 35 procent van de mannelijke en 40 procent van de vrouwelijke tennissers (nog) niet volledig is gevaccineerd.

Sinds augustus in lockdown

De Australische overheid houdt de grens al achttien maanden dicht voor personen die niet over de Australische nationaliteit of een vaste verblijfsvergunning in het land beschikken.

Melbourne, de op een na grootste stad van Australië, is sinds augustus in lockdown vanwege de uitbraak van de deltavariant van het coronavirus. Het is de verwachting dat de stad vanaf vrijdag de maatregelen gaat versoepelen, omdat de staat Victoria vermoedelijk een vaccinatiegraad van 70 procent heeft bereikt.

De Australian Open wordt van 17 tot 30 januari 2022 gehouden.