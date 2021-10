Plastic in de oceaan binnenkort mogelijk vanuit de ruimte te zien

Onderzoekers van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) zijn bezig met een experiment waaruit moet blijken of het mogelijk is om door middel van satellieten vanuit de ruimte plastic te detecteren in de oceaan. Bij het technologisch instituut Deltares in Delft bootsen ze de situatie na met stukjes plastic in een 'zwembad' waarin golven gecreëerd kunnen worden.

Hoofdonderzoeker Peter de Maagt: "Door middel van dit experiment proberen we te kijken of het überhaupt mogelijk is om plastic vanuit de ruimte te detecteren en welke technologieën hiervoor nodig zijn."

Teams vanuit heel Europa, waaronder één van de TU Delft, testen verschillende instrumenten om dit in de toekomst mogelijk te maken. "Je moet denken aan camera's, radars en gps-signalen, die we langs het 'zwembad' en op het plafond plaatsen, gericht op het plastic in het water. Hiermee kan je dan allerlei data verzamelen."

Zo ziet het testen eruit: