Newcastle-trainer Bruce moet al snel wijken na overname nieuwe eigenaren

Newcastle United heeft per direct afscheid genomen van trainer Steve Bruce. Zijn ontslag volgt niet lang na de overname van investeringsfonds Public Investment Fund uit Saudi-Arabië, twee weken geleden.

Sinds de overname van de club beschikt de club in een klap over een transferbudget van 235 miljoen euro en gonst het van de wildste geruchten over nieuwe spelers en trainers. De club bedankt Bruce in een persbericht voor zijn diensten, maar maakte niets bekend over de reden.

Assistent-trainer Graeme Jones neemt de taken voorlopig over, hij zit aanstaande zaterdag tegen Crystal Palace in de Premier League op de bank.