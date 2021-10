Sterren fonkelen bij opening NBA-seizoen, al is Curry zuinig met driepunters

LeBron James houdt Stephen Curry simpel van de bal, maar delft uiteindelijk het onderspit. - Reuters

De Milwaukee Bucks zijn het NBA-seizoen begonnen zoals ze het vorige geëindigd zijn. In de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen won de kampioen met duidelijke cijfers van concurrent Brooklyn Nets: 127-104. Later in de nacht verpestte Golden State Warriors de openingsavond in Los Angeles van de volledig vernieuwde sterrenformatie rond LeBron James. Onder aanvoering van schutter Stephen Curry won Golden State met 114-112. Glitter en glamour Het 76ste seizoen in de NBA werd ingeluid met een hoop glitter en glamour. Het hele seizoen zullen de ploegen met een logo in de vorm van een diamant spelen om het 75-jarig bestaan van de grootste basketbalcompetitie ter wereld te vieren. In Los Angeles mochten filmsterren Jack Nicholson en rapper Lil' Wayne op de foto met een diamanten basketbal. En in Milwaukee ontvingen de spelers van de Bucks na afloop van hun openingsduel hun met diamanten ingelegde kampioensringen van het afgelopen seizoen. Daarin waren ze in de play-offs met 4-3 te sterk voor de Nets, waarna ze in de finale afrekenden met Phoenix Suns.

De rijk versierde en gepersonaliseerde kampioenschapsring van de Milwaukee Bucks. - Reuters

Grote man op weg naar die titel was de Griek Giannis Antetokounmpo en in de openingswedstrijd tegen de Nets pakte de Griek de draad weer moeiteloos op. Met 32 punten, 14 rebounds en 7 assists was hij de drijvende kracht bij de Bucks. Gemis vaccinweigeraar Irving De Bucks namen eenvoudig afstand van de Nets, waar het gemis van sterspeler Kyrie Irving gevoeld werd. Irving weigert zich te laten vaccineren tegen covid-19 en mag daardoor geen thuiswedstrijden spelen. In drie Amerikaanse steden, New York, San Francisco en Los Angeles, is vaccinatie namelijk verplicht gesteld voor publiek en sporters die in een hal samenkomen. Afgelopen week werd duidelijk dat de Nets Irving ook niet zullen inzetten buiten Brooklyn.

Giannis Antetokounmpo gaat de strijd aan met Nicolas Claxton van Brooklyn Nets. - Reuters

Daarmee worden de titelaspiraties van de Nets op het spel gezet, al deed Kevin Durant in Milwaukee wat van hem verwacht werd met 32 punten en 11 rebounds. James Harden kwam tot 20 punten. Nieuwe Lakers: vooral een groots verleden In de afgelopen zeven jaar zijn de Warriors (kampioen in 2015, 2017 en 2018) en de Lakers (kampioen in 2020) toonaangevend. Vorig seizoen presteerden beide ploegen echter ondermaats en dat leverde een opmerkelijke confrontatie op in de play-inns, de strijd om een plek in de play-offs. De Lakers zegevierden in die wedstrijd, maar gingen een ronde verder al kansloos onderuit. Daarop volgde een grote schoonmaak in Los Angeles. Liefst twaalf spelers lieten de Lakers gaan. In hun plaats werden vooral namen met een groot verleden gecontracteerd: met spelers als Dwight Howard (35), Carmelo Anthony (37) en Russell Westbrook (32) naast de bijna 37-jarige James zijn de Lakers veruit de oudste ploeg (gemiddeld 30,9 jaar) van de competitie.

Tegen de Warriors waren twee van de drie 'blijvers' de uitblinkers. James kwam tot 34 punten een 11 rebounds en Anthony Davis deed met 30 punten en 11 rebounds ook een flinke duit in het zakje. Aan het begin van het vierde kwart hadden de Lakers nog een voorsprong van tien punten, maar zakten toch door het ijs tegen de degelijke rivaal uit Oakland. Curry zuinig van afstand De zege van de Warriors kwam overigens niet tot stand door de driepunters van Stephen Curry, van wie verwacht wordt dat hij dit seizoen het NBA-record zal breken. Nog tijdens de warming-up liet Curry zien waarom er al jaren gespeculeerd wordt over de invoering van een nog verdere vierpuntslijn.