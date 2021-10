Minister De Jonge moet voor 30 november over WOB-verzoek Nieuwsuur besluiten

De Raad van State heeft wel begrip voor de minister vanwege het grote aantal WOB-verzoeken middenin de coronacrisis. Maar de minister heeft pas laat de ernst ingezien van de gebrekkige voortgang van de behandeling van het grote aantal WOB-verzoeken, zegt de Raad van State.

Hij heeft hiermee "onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de coronapandemie voor burgers en ondernemingen tot ingrijpende maatregelen en hevige maatschappelijke discussies heeft geleid. De media moeten hun taak als 'public watchdog' goed kunnen vervullen". Daarom is het belangrijk dat de minister snel besluit op de WOB-verzoeken, aldus de Raad van State. Zo niet dan moet hij een dwangsom betalen van 100 euro per dag, met een maximum van 15.000 euro.

Gemengde gevoelens

Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje zegt "gemengde gevoelens" te hebben over de uitspraak: "Het is goed te zien dat onze gang naar de rechter kennelijk effect heeft gehad. Want alleen daardoor heeft de minister noodgedwongen de werkwijze aangepast en krijgt hij nu termijnen en een dwangsom opgelegd. Maar het is teleurstellend dat de Raad van State de principiële vraag over de werkwijze van de minister uit de weg gaat. Dat is waar het écht om gaat: mag een bewindsman zelf besluiten welke informatie hij op welk moment openbaart? Dit gaat over openbaarheid in crisistijd en om rechtsstatelijkheid. En daar had juist de hoogste bestuursrechter wat mij betreft veel duidelijker in moeten zijn."