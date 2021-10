Nederlandse turnmannen kunnen niet verrassen op WK en lopen finales mis

De Nederlandse turners zijn er op de wereldkampioenschappen in Japan niet in geslaagd een finaleplaats te bemachtigen. Loran de Munck (voltige), Jermain Grünberg (meerkamp) en Frank Rijken (meerkamp) strandden in de kwalificaties.

De Munck kwam op voltige tot 14.566 punten. Daarmee wist de 22-jarige Haarlemmer zich niet bij de eerste acht te voegen die zich plaatsen voor de eindstrijd van zaterdag.

De Chinees Weng Hao staat bovenaan met een score van 15,600. De Munck staat nog voordat alle turners in actie zijn gekomen al op de tiende plaats.

Geen gelukkig optreden Grünberg

Ook voor meerkamper Grünberg viel het doek. Hij kwam op de onderdelen ringen, rekstok en voltige ten val en behoort met een score van 74.965 punten niet tot de top-24, die zich plaatst voor de finale van vrijdag.