Hoe indrukwekkend was Ajax tegen Dortmund? Dit zeggen de cijfers

De Ajacieden tijdens de galavoorstelling tegen Dortmund in Amsterdam - Pro Shots

Met de derde zege op rij staat Ajax er uitstekend voor in de groepsfase van Champions League. De Amsterdammers veegden de vloer aan met Borussia Dortmund, dat met 4-0 ten onder ging. De cijfers van statistiekenbureau Opta ondersteunen de dominantie van Ajax, dinsdagavond in de Johan Cruijff Arena. Eén Duits schot in eerste helft In de eerste helft stond Ajax de Duitsers slechts één schot op doel toe. Het werd gelost door Erling Haaland, op slag van rust. Remko Pasveer weerhield de Noor van een doelpunt, zoals hij dat in de tweede helft ook meermaals deed. Het is, op één duel na, de slechtste prestatie van Dortmund dit seizoen. De laatste keer dat de Duitsers zulke slechte cijfers hadden in de Champions League, dateert van 2019 tegen Internazionale (2-0 nederlaag). Negen Ajax-schoten op doel Voor Ajax regende het juist kansen, negen keer schoten de Amsterdammers op doel. Dat is het hoogste aantal voor Ajax in een Champions League-duel sinds 23 oktober 2018, toen er tegen Benfica tien keer op doel werd geschoten.

Ajax viert feest in de Johan Cruijff Arena - AFP

Surplus aan balcontacten in Duits strafschopgebied Na de eerste acht minuten was het Ajax dat de klok sloeg: de thuisploeg had maar liefst 42 balcontacten in het strafschopgebied van Dortmund. Sinds Opta deze cijfers (sinds de editie van 2011/2012) bijhoudt, gebeurde het slechts eenmaal dat Dortmund meer balcontacten in de eigen zestien moest toestaan. Dat was in 2017 tegen Real Madrid (3-2 nederlaag). De Spanjaarden hadden destijds 43 balcontacten in het Duitse strafschopgebied. Andersom had Dortmund gisteravond slechts veertien balcontacten in het strafschopgebied van Ajax. Haaland niet zo sterk als gevreesd Vooraf ging het vooral over superspits Erling Haaland. De Noor met de indrukwekkende statistieken was niet zo sterk als gevreesd. Hij scoorde niet en won slechts vijf van zijn dertien persoonlijke duels (38,5 procent). Ter vergelijking: vorig seizoen won Haaland in het heenduel met Manchester City in de kwartfinales (Dortmund verloor beide duels met 2-1) nog 75 procent van zijn duels. Pasveer weerhoudt Haaland van goals Ook doelman Remko Pasveer deelde in de feestvreugde. De ervaren doelman, die dit seizoen nog niet overtuigde, werd de eerste keeper die drie keer redde op schoten op doel van Haaland in de Champions League.

Blijdschap bij keeper Remko Pasveer (Ajax) - Pro Shots

Grootste nederlaag Dortmund in Champions League Borussia Dortmund verloor niet eerder met zulke grote cijfers in de Champions League. De Duitsers verloren wel meerdere keren met 3-0 in het kampioenenbal, voor het laatst in 2019 tegen Tottenham Hotspur. Grootste zege Ajax op Duitse tegenstander sinds 1973 Ajax boekte de grootste overwinning op een Duitse tegenstander sinds 1973. In dat jaar was Ajax in de Europa Cup I met 4-0 te sterk voor Bayern München. Arie Haan (2x), Gerrie Mühren en Johan Cruijff waren toen in de tweede helft de doelpuntenmakers op een ook historische avond.

7 maart 1973: Franz Beckenbauer en Johan Cruyff - AFP

Balbezit en passing Het percentage balbezit toont dat Ajax dominant was, maar ook dat Dortmund niet alleen maar achter de bal heeft aangelopen. De Amsterdammers hadden 55 procent balbezit, de Duitsers 45 procent. Ajax verstuurde 616 passes (88 procent nauwkeurig), tegenover 489 van Dortmund (82 procent nauwkeurig). Negen schoten op doel Dortmund moest tegen Ajax liefst negen schoten op doel slikken. Dat was voor de club het hoogste in een duel (in alle competities) sinds 6 maart 2021. Ook Bayern München schoot toen negen keer op het doel van 'BVB'. De laatste keer dat Dortmund in de Champions League zoveel schoten op doel tegen kreeg, was in de al eerder aan gerefereerde wedstrijd tegen Real Madrid in 2017. Haller net als Haaland Sébastien Haller was tegen Dortmund opnieuw trefzeker. De Ivoriaanse international is de tweede speler die zes keer scoort in zijn eerste drie CL-duels. De eerste was Erling Haaland in het seizoen 2019/2020 voor Red Bull Salzburg.

Sébastien Haller viert zijn treffer tegen Dortmund - Pro Shots