‘Facebook komt binnenkort met naamsverandering moederbedrijf’

De behoefte aan een naamsverandering zou voortkomen uit de behoefte van het bedrijf om zich te presenteren als meer dan een verzameling sociale media. Het wil nadrukkelijk inzetten op zogeheten metaverse, een concept waarbij gebruikers kunnen verkeren in een virtuele wereld via bijvoorbeeld een VR-bril. Facebook wil tegenover de NOS vooralsnog niet reageren op de berichtgeving.

Facebook gaat op korte termijn een nieuwe naam invoeren voor het moederbedrijf. Dat meldt een bron "uit de eerste hand" aan techsite The Verge . Het zou betekenen dat Facebook, net als zijn dochters Instagram en WhatsApp nu, als merknaam onderdeel wordt van een groter geheel. Onder Facebook valt ook al jaren VR-bedrijf Oculus.

Beschadigd

De naam Facebook is de afgelopen jaren beschadigd geraakt door verschillende schandalen. Nieuwe diensten, gekoppeld aan de nieuwe naam, zouden aantrekkelijk kunnen zijn voor de techgigant, zeker als die in de toekomst diensten gaat aanbieden die mogelijk nog dieper ingrijpen in het leven van mensen.

Tegelijkertijd is het de vraag in hoeverre een andere naam met nieuwe diensten echt tot een andere reputatie leidt. Allereerst is de kans groot dat iedereen het blijft associëren met Facebook. Daarnaast zal topman Mark Zuckerberg vrijwel zeker verbonden blijven aan het nieuwe bedrijf en ook aan die naam kleven smetten.