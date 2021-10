Ook ING compenseert klanten die te veel variabele rente betaalden

ING gaat klanten compenseren die te veel variabele rente hebben betaald op hun doorlopend krediet. Eerder kondigden Rabobank (voor ruim 200.000 klanten) en ABN Amro (voor 150.000 klanten) al een compensatieregeling aan.

De ING geeft aan dat de compensatie voor zo'n 10 procent van hun contracten geldt. Voor hoeveel klanten dat staat, wil de bank niet zeggen. Het gaat om Doorlopend Krediet, het gespreid betalen op de creditcard en producten voor rood staan.

Voor de compensatieregeling zet de bank 180 miljoen euro opzij. ABN Amro heeft 250 miljoen euro gereserveerd voor de compensatie van hun klanten.

Claims tegen tien banken

De ING zet de stap naar aanleiding van uitspraken van het Kifid, het klachteninstituut voor financiële dienstverlening. Bij een variabele rente is het de bedoeling dat die met de marktrente meebeweegt. Maar sinds 2008 is dat onvoldoende gebeurd, oordeelde het Kifid. De marktrente daalde, maar de rentes op de kredieten bewogen niet genoeg mee.

De compensatie geldt alleen voor klanten die een nadeel van minstens 50 euro hebben gehad. De bank gaat met de Consumentenbond in overleg over de invulling van de regeling. De bond laat aan de NOS weten hier positief tegenover te staan. Met ABN Amro en Rabobank is de Consumentenbond al verder met de invulling van de compensatieregeling.

Belangenorganisatie Qollect vindt de reservering van 180 miljoen euro te weinig. Volgens hen is voor de compensatie in totaal zeker 3 miljard euro nodig. In september dienden zij claims in tegen zeker tien banken.

In december worden de klanten van ING verder geïnformeerd en de bank streeft ernaar om uiterlijk eind volgend jaar de compensatie te kunnen uitbetalen.