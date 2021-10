Duitse media komen uitroeptekens tekort na 'masterclass' Ajax

Manuel Akanji van Borussia Dortmund buigt het hoofd na de ontluisterende nederlaag tegen Ajax. - Pro Shots

Weergaloos, glorieus en wervelend. En tegelijkertijd een ondergang en een blamage. De reacties na de 4-0 zege van Ajax op Borussia Dortmund zijn ofwel lyrisch of vernietigend, er zit maar weinig tussen. De ploeg van trainer Erik ten Hag liet geen spaan heel van de op voorhand sterkste opponent in de poulefase van de Champions League. Met 4-0 kwamen de Duitsers er nog genadig vanaf. '0-4! 0-4! 0-4! 0-4!' De Duitse ochtendkrant Bild komt uitroeptekens tekort om de afgang van Dortmund te beschrijven. "Wat een blamage! Wat een ondergang! Dortmund op bezoek bij Ajax: 0-4! 0-4! 0-4! 0-4! De grootste nederlaag van de zwart-gelen in de Champions League-historie.' Marco Rose, trainer van Borussia Dortmund, had niet veel woorden nodig om de prestatie van zijn ploeg te omschrijven:

Dortmund-coach Rose is duidelijk na nederlaag tegen Ajax: 'Das war Scheisse' - NOS

Kicker heeft vooral ontzag voor de tegenstander in de recordnederlaag voor Dortmund. "Ontketend Ajax toont troosteloos BVB", kopt het voetbaltijdschrift. "Nadat de nevel was verdreven, was Dortmund in nood. En dat bleef zo. De 0-4 nederlaag was volledig verdiend." 'Voetbal om op te vreten' De Volkskrant komt superlatieven tekort om het optreden van Ajax te beschrijven. "Het was voetbal om te smullen, om tot de laatste wenteling van de bal op te vreten, voetbal dat eeuwig had mogen duren, of in elk geval tot diep in de Amsterdamse nacht", schrijft de krant. "Uitgekiend positiespel, superbe techniek, lef en creativiteit. Spelvreugde. Ajax was in alle aspecten een klasse beter en vernederde de Duitsers." Bekijk hieronder de reacties van Erik ten Hag en Daley Blind, een van de doelpuntenmakers:

De Telegraaf spreekt van "wereldwijde reclame" voor Ajax. De krant zag dat na een minuut of negen - nadat de rook van het afgestoken Bengaals vuur was opgetrokken - het ontzag voor Borussia Dortmund verdween. "Vanaf dat moment stond er in de heerlijke wedstrijd geen maat op het elftal van Erik ten Hag." Ook op de beoordeling van de spelers in Voetbal International stond geen maat, het beloonde alle Ajacieden, inclusief trainer Ten Hag, bij hoge uitzondering met een 9. 'Wanhopige robotjongen' Voorafgaand aan de wedstrijd ging het nog vooral over Erling Haaland, de spits met het fenomenale doelpuntenmoyenne. Uiteindelijk kwam de Noor drie keer in kansrijke positie, maar vond telkens de uitblinkende doelman Remko Pasveer op zijn weg. De veelzeggende conclusie in het AD: "Zelfs 'robotjongen' Erling Haaland oogt wanhopig". De Spaanse krant Marca vestigde de aandacht juist op die andere spits, Sébastian Haller. De Ivoriaan was ook in zijn derde Champions League-duel trefzeker en staat inmiddels op zes (!) treffers. "Haller is op stoom en klaar om alle records te verbreken", constateert Marca fijntjes.

Erling Haaland verbergt zijn gezicht na het laatste fluitsignaal tegen Ajax. - Pro Shots