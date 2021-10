Forse toename stadiongeweld, supporters 'laten zich grenzeloos gaan'

De KNVB ziet een forse toename van supportersgeweld in en rond de voetbalstadions. Er zijn in het eerste kwart van dit seizoen in de eredivisie en de eerste divisie al 45 onderzoeken gestart naar wangedrag. Het afgelopen weekend, met onder meer de problemen rond NEC-Vitesse, is daarin nog niet meegerekend. De afgelopen seizoenen lag het aantal na het hele seizoen, dus na 34 speelronden, op 70 tot 90.

"Spelers zijn bekogeld met plastic bekers bier, met spreekkoren zijn specifieke personen en bevolkingsgroepen beledigd en buiten het stadion vonden bij enkele duels gewelddadigheden plaats", schrijft de KNVB in een verklaring die ook is ondertekend door het Supporterscollectief en de voetbalclubs, de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie.

Ook de politie signaleert een andere sfeer onder supporters, waarbij groepen van verschillende clubs elkaar opzoeken en de confrontatie aangaan. Dat heeft al tot verschillende vechtpartijen geleid. Vooral jonge fans lijken zich te willen profileren. Oudere supporters hielden hen vroeger nog enigszins in toom, maar dat lijkt niet meer te lukken of te gebeuren.

Grenzeloos laten gaan

Volgens de voetbalbond lijkt het erop dat stadionbezoekers zich na het opheffen van de coronabeperkingen grenzeloos laten gaan. "Soms al dagen van tevoren wordt een vijandige sfeer gecreëerd waarin sommigen zichzelf lijken te verliezen. Het begint vaak met ludieke acties, maar die slaan vervolgens door in zaken waar geen weldenkend mens iets mee te maken wil hebben", schrijft de bond.

De tuchtcommissie deelt boetes uit op basis van onderzoek van de aanklager. De meeste onderzoeken zijn nog niet afgerond, maar er lijkt meer aan de hand, zei KNVB-woordvoerder Jaap Paulsen in Nieuws en Co op NPO Radio 1. "Het bier gooien neemt opeens een vlucht. Dat lijkt normaal te zijn geworden, maar is dat natuurlijk niet", zegt hij.

"Bij stadionverboden is een vergelijkbare ontwikkeling te zien, normaal zijn dat er zo'n 300 per jaar en nu zitten we ook al over de helft." Een verklaring voor de toename heeft de KNVB niet. "Maar we zien het ook buiten het voetbal terug. Sinds de coronabeperkingen min of meer zijn opgeheven, zien we dat mensen een uitlaatklep nodig hebben, op verschillende manieren. Opgekropte frustraties wellicht. Dat blijkt ook wel uit deze cijfers en uit wat we meemaken en zien, ook in de stadions."

Consequent zijn

Ook internationaal is een toename van soortgelijke incidenten, zegt Paulsen. "In Frankrijk kwamen aan het begin van het seizoen allerlei supporters het veld op en dat zag je daarvoor ook niet of nauwelijks."

De voetbalorganisaties overleggen deze week nog over oplossingen om een eind te maken aan de misstanden. "Daar kijken we gezamenlijk naar, omdat we daarover op één lijn moeten zitten en consequent moeten zijn om dat soort gedrag uit te bannen."