Wekdienst 20/10: Rechtszaak bedreiger Rutte • Internationale Afghanistan-top

Goedemorgen! De man die wordt verdacht van het bedreigen van demissionair premier Rutte staat voor de rechter en in Moskou wordt een internationale top gehouden over Afghanistan, waarbij ook de Taliban aanwezig zijn.

Veel bewolking en soms een bui. In de middag kans op hagel en zware windstoten. Er waait een matige tot harde zuidwestenwind en het wordt 17 tot 19 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Een 22-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van het bedreigen van demissionair premier Rutte staat voor de rechter in Den Haag. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. De man, Yavuz O., zou opruiende berichten hebben geplaatst in openbare Telegram-groepen.

In Rusland staat een top gepland over Afghanistan. Er worden vertegenwoordigers verwacht van meerdere landen en ook de Taliban sturen naar verwachting een delegatie. De landen praten over hoe zij een humanitaire ramp kunnen voorkomen in het land. De VS is er niet bij.

Het Europees Parlement maakt de winnaar van de Sacharovprijs bekend, de jaarlijkse prijs voor verdedigers van democratie en mensenrechten. Dit jaar zijn de gevangen Russische oppositieleider Aleksej Navalny, een groep Afghaanse voorvechtsters van vrouwen- en burgerrechten en een opgesloten Boliviaanse oud-president voorgedragen.

In het Franse Roubaix komen op de eerste dag van de WK baanwielrennen de teamsprinters in actie. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland zijn titelverdedigers én olympisch kampioenen. Wie stopt hen in de jacht naar goud?

Wat heb je gemist?

Noord-Korea heeft een ballistische raket gelanceerd vanuit een onderzeeër. Volgens media in buurland Zuid-Korea legde "het nieuwe type ballistische raket" een afstand van zo'n 450 kilometer en bereikte die een hoogte van 60 kilometer. De raket kwam terecht in de Japanse Zee.

De geslaagde lancering betekent dat Noord-Korea in staat is om doelen te bestoken op meer plaatsen in de wereld. Met het testen van de raketten, naar eigen zeggen langeafstands- en hypersonische wapens, schendt Noord-Korea het verbod van de Verenigde Naties op het testen van zulke wapens.

Het Noord-Koreaanse staatspersbureau noemde de test "zeer geslaagd".