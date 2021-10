Wie stopt de baansprinters in jacht op WK-goud? 'Uitkijken naar Dutch Terminator'

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen - ANP

Overal waar de Nederlandse baansprinters dit jaar aan de start staan, winnen ze. Het is dus geen verrassing dat de verwachtingen voor de wereldkampioenschappen, die vandaag beginnen in het Franse Roubaix, hooggespannen zijn. "Hoeveel wereldtitels de Nederlandse ploeg kan veroveren? Laat ik zeggen: zes..." Het zijn de woorden van Theo Bos, die zelf vijf wereldtitels achter zijn naam heeft. In maart 2020 deed hij nog mee aan de laatste WK, in Berlijn. Dit jaar bekeek hij de successen van zijn voormalige ploeggenoten vanaf de zijlijn. "Ik neem even een sabbatical dit jaar. Ik ben nu aan het trainen voor het volgende WK", zegt de 38-jarige Bos voordat hij in lachen uitbarst. Mis je het? "Nee hoor. Maar het is wel heel leuk om naar zo'n WK toe te leven. Voor het baanwielrennen is dat altijd het hoogtepunt van het jaar. Nu met de Spelen is dat iets anders, natuurlijk. Maar het niveau is altijd heel hoog."

Op de eerste dag van de WK zijn de Nederlandse teamsprinters als olympisch kampioen meteen torenhoog favoriet voor de wereldtitel. Dat zou dan de vierde op een rij zijn; de ploeg is al sinds 2018 ongeslagen. Als het aan starter Roy van den Berg ligt, zetten ze die reeks voort tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. "Ik denk dat dat wel een enorme motivatie is om zo te werk te gaan", zei hij in aanloop naar de WK. We zochten Van den Berg vorige week op tijdens een krachttraining. Bekijk de reportage hieronder.

Alles winnen tot en met de volgende Spelen. Is dat realistisch? Bos: "Het wordt geen hele moeilijke opgave om de WK-titel te behalen. En ik denk dat ze die streak wel kunnen voortzetten. Het is heel moeilijk om dat gat te overbruggen als die jongens gewoon normaal blijven doen." Daarbij tekent Bos wel aan dat de sprinttop bij de mannen smaller is geworden. "Sam Ligtlee is er nog, maar Nederland heeft eigenlijk maar één starter. Stel dat Roy een blessure krijgt, dan heb je wel een probleem." "In aanloop naar de Spelen hebben we constant twee teams gehad. Je had Nils van 't Hoenderdaal, Matthijs Büchli en ikzelf. Dat is nu weggevallen; Matthijs rijdt nu niet, Nils is gestopt en ik ben veteraan. Roy is ook niet de jongste meer (33). Maar als Roy blijft presteren zoals hij nu doet, is dat voldoende om de komende jaren ook te domineren."

Live bij de NOS De finalesessies van de WK baanwielrennen zijn tot en met zondag live te zien via een livestream in de NOS-app en op NOS.nl. Dagelijks is er na 23.40 uur een samenvattingsprogramma op NPO 1.

De vrouwen doen niet mee aan de teamsprint. Zij hadden volgens de UCI-regels aan minimaal één Nations Cup-wedstrijd moeten deelnemen om een startbewijs te bemachtigen, een regel die in aanloop naar de WK voor verwarring en ergernis zorgde. Van alle onderdelen kijkt Bos het meest uit naar de strijd tussen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland op de sprint. De kamergenoten stonden dit jaar al tegenover elkaar in de olympische sprintfinale en in de strijd om de Europese sprinttitel. Beide keren won Lavreysen, net als bij de WK van 2019 en 2020. Is er een renner die het Lavreysen en Hoogland moeilijk kan maken op de sprint? "Op het EK zag je wel een Rus die ertussendoor kwam fietsen, Michail Jakovlev. Hij werd derde op de sprint en is echt een mega-unit. Een beetje een aparte kerel, hoorde ik van zijn landgenoot Denis Dmitrijev, zelf ook wereldkampioen sprint geweest. Hij noemde hem de Dutch Terminator. Dus het is wel een jongen om naar uit te kijken." "Ik ben benieuwd hoe hij zich ontwikkelt. Ik denk niet dat hij Jeffrey en Harrie nu kan verslaan, maar hij kan het ze wel moeilijk maken."

Lavreysen joeg in Tokio op een olympische hattrick, die hij net niet voltooide omdat hij brons pakte op de keirin. Hoogland gaat dit WK op maar liefst vier onderdelen van start: de teamsprint, de keirin, de sprint en de kilometer. Kan Hoogland voor vier titels gaan, een quadruple? Bos: "Daar hadden ze het al over. Ik heb die jongens laatst gesproken via Facetime, na de sprint op het EK. Toen waren ze toevallig met z'n allen op de kamer. Roy zat een paar grapjes te maken, waar Harrie bij zat. Hij zei dat Jeffrey vier keer wereldkampioen ging worden. Dat soort grapjes worden dan gemaakt in de ploeg. Harrie wordt daar niet warm of koud van."

