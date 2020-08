'Halsoverkop naar het vliegveld' na schrappen vluchten Nederland-Marokko

De twee luchtvaartmaatschappijen hebben tot op heden geen informatie gegeven over de nu geannuleerde vluchten. De klantenservice zou lastig bereikbaar zijn en medewerkers zouden foutieve informatie geven. Op sociale media als Facebook en Telegram stellen gedupeerde reizigers vragen aan elkaar, in de hoop om toch meer te weten te komen.

Even was er een lichtpuntje, toen Marokko op 14 juli de grenzen opende voor Marokkanen uit het buitenland. Speciale vluchten van Royal Air Maroc en Air Arabia Maroc haalden toen veel Marokkanen op.

Het is het zoveelste hoofdstuk in de reisbeperkingen van en naar Marokko. Toen Marokko de grenzen in maart afsloot, mocht Nederland de eerste weken geen burgers repatriëren. Dat leidde tot schrijnende situaties. Oude mensen die zonder medicijnen kwamen te zitten, doden die niet begraven mochten worden in het land van herkomst en een doodzieke ouder die haar kinderen niet voor de laatste keer kon zien.

Door het aflopen van een bilaterale afspraak tussen Nederland en Marokko zijn er voorlopig geen directe vluchten tussen de twee landen. Eerder deze week kondigde minister Grapperhaus nog een inreisverbod voor Marokkanen aan, omdat het aantal coronabesmettingen in het land toeneemt. Mensen met een EU-paspoort kunnen nog wel naar Nederland afreizen, alleen moeten zij nu een vlucht boeken naar een ander EU-land om met een omweg weer in Nederland terecht te komen.

Aynans moeder heeft verschillende vluchten vanuit Nador geboekt, die allen op het laatste moment werden geannuleerd. Over de informatievoorziening is Aynan niet te spreken. "Na drie kwartier in de wacht, geven ze alsnog verkeerde informatie", zegt hij. "Mijn moeder zou gisteren naar Amsterdam vliegen. De luchtvaartmaatschappij bevestigde dat het door zou gaan. Dat was dus niet zo. Op het laatste moment hebben we toch nog een vlucht kunnen boeken naar Duitsland."

De moeder van Moussa Aynan uit Haarlem zat maar liefst vijf maanden vast in Marokko. Hij wilde zijn moeder terughalen toen de grenzen vorige maand weer open gingen. "Het was een drama, de ene vlucht naar de andere werd geannuleerd." Zijn moeder heeft vandaag een vlucht kunnen nemen naar Weeze. "De eerste weken in Marokko vond mijn moeder nog te doen, maar de lockdown werd steeds strenger."

Op de vraag of het wellicht beter was om niet te komen, zegt hij: "Iedereen is aan het reizen. Pas toen ik hier kwam, namen de besmettingen per dag enorm toe."

Mohamed Baouch is op vakantie in het dorp Ben Taieb, in het Rifgebied. Hij zag zijn vlucht van vandaag naar Amsterdam gecanceld worden. Nu vliegt hij maandag via het Duitse Weeze.

Mounhim Tahtahi uit Rotterdam heeft zijn vader vanochtend naar het vliegveld in Weeze gebracht voor zijn reis naar Marokko. Gisteravond was het nog onduidelijk of de geboekte vlucht van Amsterdam naar Tanger zou doorgaan. "Ik ben nog laat gebeld door Air Arabia Maroc. Zij gaven door dat de vlucht omgeleid was naar Weeze."

Hij vindt het wel netjes dat het vliegtuigmaatschappij nog moeite heeft gedaan om hen op tijd in te lichten. Zijn 76-jarige vader wilde graag naar Marokko om in zijn geboortestad Tetouan te verblijven. "We hebben echt geprobeerd om het hem uit zijn hoofd te praten. De angst bij de oudere generatie dat als ze komen te overlijden niet in hun geboortestreek kunnen worden begraven, is groot." Over de repatriëring van doden vanuit Nederland is nog steeds veel onduidelijkheid.

Nador spookstad

Nadia Zohri uit Amsterdam zit sinds een paar weken in Nador. In het hoogseizoen zijn de straten vol met Marokkaanse Nederlanders. "Nu is het een spookstad", vertelt ze. Ze heeft pas in september plannen om terug te keren naar Nederland.

Op sociale media is er kritiek op mensen die alsnog naar Marokko willen komen. Dat snapt Zohri wel. "Maar mijn ouders wonen voor een groot deel van het jaar in Marokko. Ik had ze al een paar maanden niet gezien."