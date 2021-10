Ten Hag geniet van Ajax tijdens overtuigende zege: 'Alles klopte vanavond'

Ten Hag coacht Ajax tijdens het treffen met Borussia Dortmund - ANP

Her en der viel in de catacomben van de Johan Cruijff Arena een kritische noot, maar na afloop van de 4-0 overwinning van Ajax op Borussia Dortmund was er vooral ruimte voor tevredenheid en complimenten. "We hebben ervan genoten", zei coach Erik ten Hag voor de camera van RTL7. "Dat geldt voor iedereen: het elftal, de staf en niet te vergeten de fans. We hadden het zo gemist, met die lege stadions vorig jaar, maar dit was fantastisch." Pasveer blijft nuchter Ten Hag loofde vooral de teamprestatie van zijn elftal. "Alles klopte vanavond. Ze hebben in balbezit goed gespeeld, met goede pressing, goed samenspel, ontzettend veel kansen gecreëerd en uiteindelijk op de nul gespeeld."

Dat de nul na negentig minuten nog op het bord stond, dankte Ajax onder anderen aan Remko Pasveer. De ervaren doelman had tot drie keer toe een uitstekend antwoord op een inzet van Dortmund-superspits Erling Haaland. "Ik ben blij dat ik belangrijk was voor de ploeg. Dat ik er kon staan", was Pasveer nuchter in zijn analyse. "Zo'n avond tegen zo'n tegenstander, dat maakt het wel een van de mooiste wedstrijden in mijn carrière." Blind heeft medelijden Pasveer was een van de vele Ajacieden die in aanmerking kwam voor de uitverkiezing tot man van de wedstrijd. Het bijbehorende beeldje werd uiteindelijk toebedeeld aan Daley Blind, die verantwoordelijk was voor de 2-0. "Ik heb medelijden met degene die het moest bepalen, maar ik ben blij dat ik het ben geworden", lachte Blind. "Dit zijn wedstrijden waar we als selectie naartoe leven, waarin we het beste in onszelf naar boven kunnen halen."

Steven Berghuis, die als aanvallende middenvelder de voorkeur kreeg boven Davy Klaassen, kon terugkijken op een uitstekende eerste helft, waarin al zijn passes (26 in totaal) bij een medespeler belandden. "Het was een mooie avond. Vooral in de eerste helft waren we heel goed aan de bal", aldus Berghuis. "Als je kan leveren op dit podium, dan is dat lekker. Ik voelde zelf ook wel dat ik er lekker in zat. Ik ben blij dat ik deel uit kon maken van deze overwinning." 'Das war Scheisse' Dat Ajax ook indruk had gemaakt op de bezoekers uit Duitsland bleek wel uit de eerste reactie van Dortmund-coach Marco Rose. "Das war Scheisse", luidde zijn korte antwoord op de vraag hoe hij de avond had beleefd. "We begonnen nog wel aardig, maar dan wordt het al snel 2-0. Er hing ook een fantastische sfeer in het stadion", aldus Rose. "We wisten dat Ajax goed is, maar ze zijn echt goed. We moeten snel hiervan leren, want over twee weken spelen we weer tegen elkaar. Maar dan in ons stadion."