Eindhoven legt asfaltcentrale dwangsom op voor uitstoot gevaarlijke stoffen

Een asfaltfabriek in Eindhoven stoot te veel van de gevaarlijke stof benzeen uit, dat heeft de gemeente vandaag bekendgemaakt. De Omgevingsdienst voerde recent een meting uit in opdracht van het gemeentebestuur. Daaruit bleek dat de norm wordt overschreden: de asfaltcentrale stoot twee keer zoveel benzeen uit dan wettelijk is toegestaan.

De gemeente heeft het bedrijf een dwangsom opgelegd. Als de asfaltcentrale de uitstoot niet vermindert, dreigt de gemeente bovendien het productieproces gedeeltelijk stil te leggen. De Omgevingsdienst gaat de komende tijd meer controles uitvoeren. Per keer riskeert het bedrijf een boete van 10.000 euro.

De laatste controle van de fabriek in Eindhoven stamde uit 2018. Sinds 2019 zijn er nieuwe regels over de uitstoot van dit soort centrales, maar er was sindsdien nog geen betrouwbare meting gedaan.

Omwonenden opgelucht

Buurtbewoners zijn blij dat hun vermoedens nu zijn bevestigd. "De vieze lucht waait dag en nacht de wijk in en dan heb ik het nog niet over het lawaai gehad", zegt Paul Speckers, woordvoerder namens de wijkbewoners, tegen Omroep Brabant. Zijn uiteindelijke doel is om de asfaltcentrale helemaal weg te krijgen. "Die industrie hoort niet zo dichtbij een woonwijk te zitten."

Omwonenden van de centrale krijgen morgen een officiële brief van de gemeente. Ook is er 's avonds een informatieavond gepland waar bewoners vragen kunnen stellen.

Meer asfaltcentrales

Eerder werden al dwangsommen opgelegd aan vergelijkbare fabrieken in Bergen op Zoom en Nijmegen. In Den Bosch sloot afgelopen zomer een asfaltfabriek op eigen initiatief om onderzoek te doen naar de uitstoot van het bedrijf.

Ook daar klagen bewoners al tientallen jaren over stank en uitstoot van de centrales.