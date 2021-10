Ajax wervelt tegen Dortmund en staat na drie duels op negen punten

Daley Blind en Dusan Tadic vieren feest na de tweede goal van Ajax - AFP

Drie wedstrijden, negen punten. Zelden begon Ajax zo goed aan een nieuw seizoen in de Champions League. Na overwinningen op Sporting CP en Besiktas was de ploeg van coach Erik ten Hag dinsdagavond ook te sterk voor Borussia Dortmund: 4-0. Door de derde zege op rij zette Ajax een grote stap richting overwintering in het miljardenbal. De Amsterdammers gaan aan kop in groep C, met drie punten meer dan Dortmund en zes punten voorsprong op nummer drie Sporting. Reus helpt Ajax aan topstart Nadat de rook van het door de supporters afgestoken vuurwerk enigszins was opgetrokken, volgde een nerveuze openingsfase. De eerste kansen waren daarin voor Ajax. Een schot van Antony werd geblokt door verdediger Mats Hummels en Daley Blind stuitte op doelman Gregor Kobel. Toch was het alsnog snel 1-0 voor Ajax. Een scherp aangesneden vrije trap van Dusan Tadic belandde vanaf de rand van het strafschopgebied op het hoofd van Marco Reus, die zijn eigen keeper verschalkte.

De stand in groep C van de Champions League - NOS

Ajax putte vertrouwen uit de vroege openingstreffer en zocht met nog meer overtuiging de aanval. Intussen bleef de Amsterdamse defensie alert op mogelijke uitbraken van Dortmund, dat via Reus en Erling Haaland voor gevaar zorgde. Ajax domineert na 2-0 Halverwege de eerste helft liep Ajax uit naar een comfortabele 2-0 voorsprong. Na goed werk van spits Sébastien Haller belandde de bal voor de linkervoet van Blind, wiens uithaal via de binnenkant van de paal in het doel verdween. Blinds treffer leidde een dominante fase van Ajax in. Een schot van Steven Berghuis, die als aanvallende middenvelder de voorkeur had gekregen boven Davy Klaassen, ging maar net naast en Haller kreeg de bal na een fraaie aanval niet langs Kobel.

De 1-0 in de maak: Marco Reus kopt de bal in eigen doel - Pro Shots

Niet veel later was Ajax ook via Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch dicht bij een derde doelpunt. Toch was het vlak voor rust nog even schrikken voor de Amsterdamse fans, toen doelman Remko Pasveer in moest grijpen bij een goede mogelijkheid voor Haaland. Antony en Haller slaan toe Hetzelfde scenario deed zich voor aan het begin van de tweede helft. Haaland werd weggestuurd door Hummels, haalde verwoestend uit, maar via de vingertoppen van Pasveer spatte het schot op de lat uiteen. Ajax liet zich niet van de wijs brengen door het Duitse gevaar en bleef enthousiast op zoek naar goals. Gravenberch kreeg daarbij een uitstekende kans, maar stuitte na een soepel lopende aanval op de keeper.

Sébastien Haller heeft Ajax met z'n zesde treffer in de Champions League op 4-0 gezet - ANP