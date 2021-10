Burgemeester wil met spoed oplossing voor overvolle noodopvang Ter Apel

COA-locatie Ter Apel - ANP

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, wil vanavond nog een oplossing voor de druk op de noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens de gemeente gaat het "helemaal de verkeerde kant op". Burgemeester Velema eist dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het Rijk voor crisisnoodopvang gaan zorgen, omdat het aantal mensen in de opvang vanavond vermoedelijk stijgt naar 750, terwijl er maar plek is voor 275 mensen. "Dit is ver boven de vergunde aantallen", zegt Velema. "We gaan nu weer terug naar hetzelfde niveau van twee weken geleden, toen er 680 mensen in de noodopvang en 160 mensen in IND-kantoren en wachtruimte zaten." Op dat moment moesten asielzoekers slapen op onder meer stoelen. "Vooralsnog maken wij ons zorgen of het COA het nog wel onder controle heeft", zegt hij. "Je zou verwachten dat het COA aangeeft dat ze het niet meer aan kunnen. En dat zij een beroep doen op de minister om ondersteuning te bieden." Eerder zei Velema al dat er sprake is van een crisis die zich in vertraging afspeelt:

'We zitten in een crisis die zich in vertraging afspeelt' - NOS

Het COA zegt te onderschrijven dat de opvang in Ter Apel niet meer verantwoord is. "Het veiligheidsberaad heeft gisteren toegezegd met locaties te komen. Zodra die beschikbaar zijn, kunnen wij deze zo snel als mogelijk gereed maken en bewoners uit Ter Apel verhuizen om deze locatie te ontlasten", zegt een woordvoerder. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt doordrongen te zijn van de ernst van de situatie in Ter Apel en doet er naar eigen zeggen alles aan om op korte termijn te zorgen voor een oplossing. In de Nederlandse asielopvang is momenteel geen bed over. Waar gaat het precies mis en hoe heeft het zo ver kunnen komen? NOS op 3 zocht het uit: