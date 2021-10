Sporting haakt met zege in Turkije aan in Champions League-groep Ajax

Sporting CP houdt in groep C van de Champions League zicht op Ajax en Borussia Dortmund. De Portugezen waren in Turkije na een vermakelijke wedstrijd met 4-1 te sterk voor Besiktas.

Dat betekent dat Sporting de achterstand op Ajax en Dortmund heeft verkleind tot drie punten. De koplopers in de poule, die na twee wedstrijden op zes punten staan, treffen elkaar later vanavond (21.00 uur) in de Johan Cruijff Arena.

Het regent goals uit corners

Na een aantrekkelijke openingsfase tekende Sebastian Coates namens Sporting voor het eerste doelpunt van de wedstrijd. De Uruguayaanse verdediger kopte raak nadat een corner was verlengd door Goncalo Inacio.

Ook de Turkse gelijkmaker, die amper tien minuten later viel, kwam voort uit een hoekschop. Cyle Larin torende hoog boven de Portugese defensie uit en bracht Besiktas met het hoofd weer op gelijke hoogte.

De stand in groep C van de Champions League, voorafgaand aan het treffen tussen Ajax en Borussia Dortmund.