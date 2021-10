Messi helpt PSG met panenka langs Leipzig, City heer en meester tegen Brugge

Lionel Messi viert de 2-2 tegen RB Leipzig - EPA

Met veel moeite heeft Paris Saint-Germain in eigen huis gewonnen van RB Leipzig. Dankzij twee goals van Lionel Messi, waaronder een panenka vanaf de strafschopstip, werd het dinsdagavond 3-2 en pakte het sterrenensemble de koppositie in poule A van de Champions League. De Parijse ploeg (zeven punten) staat één punt voor op Manchester City, dat eerder op de avond heer en meester was tegen Club Brugge: 5-1. Bij de Franse formatie ontbrak de aan zijn bovenbeen geblesseerde Neymar. De Braziliaan zag vanaf de tribune hoe die andere ster voorin, Kylian Mbappé, binnen tien minuten de score opende. De Fransman denderde richting doel na een uitbraak en schoot onberispelijk raak in de korte hoek.

Stand poule A Champions League, 19 oktober - NOS

Maar Leipzig was duidelijk naar Parijs gekomen om te winnen. Het balbezit was in de eerste helft weliswaar in het voordeel van PSG (74%), maar Leipzig noteerde de meeste schoten: acht om zes. En de Duitse bezoekers werden beloond voor de aanvallende instelling. Nadat André Silva eerst met een schot uit de draai de paal had geraakt, vond oud-PSV'er Angeliño met een uitstekende, strakke voorzet vanaf links Silva bij de tweede paal. De Portugees joeg de bal hoog in het doel: 1-1. Na bijna een uur spelen stond opnieuw Angeliño aan de basis stond van een doelpunt. Met weer een uitstekende voorzet bediende hij nu Nordi Mukiele, een van de drie Fransen in de basis bij Leipzig, die alleen maar tegen de bal aan hoefde te lopen. Messi redt PSG Na een uur spelen moest PSG bijschakelen. Georginio Wijnaldum kwam erin en kort daarna maakte de ploeg de gelijkmaker via Messi. De Argentijnse vedette maakte op aangeven van Mbappé zijn tweede goal in Parijse dienst. Een kwartier voor tijd noteerde hij ook nog zijn derde. Vanaf elf meter maakte Messi met een panenka de 3-2. In de slotminuten miste Mbappé wel een penalty; hij joeg de bal hoog over.

Lionel Messi en Kylian Mbappé vieren de 2-2 van Messi - Pro Shots

Eerder op de avond boekte Manchester City een eenvoudige overwinning bij Club Brugge. De Engelse ploeg was overduidelijk de betere en won met 5-1, na ook nog twee goals afgekeurd te zien worden. In Brugge stond Noa Lang als enige Nederlander in de basis. Zijn ploeggenoten Bas Dost en Ruud Vormer zaten op de bank, net als collega-international bij Oranje Nathan Aké aan de andere kant. Dost kwam een klein kwartier voor tijd in het veld, Vormer en Aké werd een halfuur speeltijd gegund. Eenrichtingsverkeer Op dat moment stond het al 3-0 voor Guardiola's team, dat vanaf de aftrap direct de suprematie toonde. Na twee afgekeurde doelpunten, van Jack Grealish en Rodri, en legio kansen brak João Cancelo na een halfuur de ban. De linksback dook het strafschopgebied in, werd door Phil Foden bediend met een prachtige pass door de lucht en zorgde voor 1-0. Kort voor rust maakte Riyad Mahrez met een penalty de tweede Engelse goal.

Blijdschap bij Joao Cancelo (Manchester City) - Pro Shots