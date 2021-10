Heer en meester City walst in Champions League over Club Brugge heen: 5-1

Manchester City heeft dankzij een eenvoudige overwinning bij Club Brugge de leiding in groep A van de Champions League overgenomen. De Engelse ploeg was heer en meester en won met 5-1, na ook nog twee goals afgekeurd te zien worden.

Later vanavond kan Paris Saint-Germain weer over City (zes punten) heen gaan. De Franse grootmacht, mede dankzij een gelijkspel tegen Club Brugge de nummer twee in de poule met vier punten, speelt om 21.00 uur thuis tegen RB Leipzig.

In Brugge stond Noa Lang als enige Nederlander in de basis. Zijn ploeggenoten Bas Dost en Ruud Vormer zaten op de bank, net als collega-international bij Oranje Nathan Aké aan de andere kant. Dost kwam een klein kwartier voor tijd in het veld, Vormer en Aké werden een halfuur speeltijd gegund.

Eenrichtingsverkeer

Op dat moment stond het al 3-0 voor Guardiola's team, dat vanaf de aftrap direct de suprematie toonde. Na twee afgekeurde doelpunten, van Jack Grealish en Rodri, en legio kansen brak João Cancelo na een halfuur de ban.

De linksback dook het strafschopgebied in, werd door Phil Foden bediend met een prachtige pass door de lucht en zorgde voor 1-0. Kort voor rust maakte Riyad Mahrez met een penalty de tweede Engelse goal.