RKC verliest van Almere City, PEC Zwolle verslaat FC Groningen (zonder Robben)

RKC heeft in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen een pijnlijke nederlaag geleden. De ploeg uit Waalwijk verloor vrijdagavond bij eerstedivisionist Almere City met 4-2. RKC leidde bij rust nog met 2-1, maar onder meer door twee treffers van Mees Kaandorp trok de thuisploeg het duel naar zich toe.

Oud-international Gregory van der Wiel, die op proef is in Waalwijk, ontbrak. Vurnon Anita, die ook voor een proefperiode bij RKC loopt, kwam in de 76ste minuut (bij de stand 2-2) in het veld.

FC Groningen, nog steeds zonder Arjen Robben, verloor ook. In eigen huis was PEC Zwolle (in een wedstrijd van twee keer een uur) te sterk: 0-2. Reza Ghoochannejhad was met twee goals de grote man aan Zwolse kant.

Tilburg verslaat Venlo

Willem II deed het aanzienlijk beter. De ploeg van Adrie Koster versloeg in Tilburg VVV Venlo. Evert Linthorst zette de Limburgers al na tien minuten op voorsprong. Aankoop Kwasi Wriedt, topschutter in de derde Bundesliga afgelopen seizoen, bracht de Tilburgers terug in de wedstrijd. Mike Trésor Ndayishimiye bepaalde de eindstand.