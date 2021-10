OM wil cel voor vrouwen die pizzabezorger (17) 'wilden verleiden'

Het Openbaar Ministerie eist drie maanden cel tegen twee vrouwen van 25 voor het aanranden van een 17-jarige pizzabezorger. Ook vindt justitie dat de vrouwen uit Alkmaar en Schagen zich schuldig hebben gemaakt aan het maken en verspreiden van kinderporno.

De pizzakoerier belde vorig jaar mei overstuur met 112 en zei dat hij aangerand was in een huis in Alkmaar. Na onderzoek bleek dat één vrouw, gekleed in een sm-pakje, de jongen in zijn geslachtsdeel heeft geknepen. De andere vrouw, die een badjas droeg, filmde het.

Ook zei een van de vrouwen volgens het OM in het filmpje dat zo'n ontvangst voor een pizzabezorger "de ultieme droom" was.

'Het was geinen'

De koerier heeft echter verklaard dat het voor hem intimiderend was en dat hij in huilen was uitgebarsten. De vrouw uit Alkmaar heeft bekend dat zij de jongen heeft betast. Ze verklaarde volgens justitie dat het geinen was, dat ze hem wilde verleiden en niet door had dat de jongen het erg vond.

Justitie vindt dat niet aannemelijk. "Verdachten hebben het slachtoffer een bedreigende en benauwde situatie bezorgd", zei de officier van justitie in de rechtbank. "Zij hebben zich schuldig gemaakt aan de aanranding van een minderjarige kwetsbare jongen, in een voor hem vreemde woning, waarbij ze de feiten op beeld hebben vastgelegd. Dit is een dusdanig ernstig feit dat een gevangenisstraf gepast en geboden is."