16.000 euro voor gouden tip over doodgeschoten wolf bij Stroe

Stichting De Faunabescherming looft 16.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van degene die een wolf doodschoot. Het geld is bijeengebracht met behulp van giften.

Het dode dier werd op 1 oktober gevonden bij het Gelderse dorp Stroe. Na de onderzoek bij de Universiteit Utrecht bleek dat het dier was doodgeschoten. Eerder was gedacht aan een aanrijding.

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak; het is in Nederland verboden om een beschermde diersoort te doden.

'Dader moet worden gepakt'

De Faunabescherming noemt het van groot belang dat de dader wordt gepakt omdat ze bang zijn dat er meer wolven worden doodgeschoten als de dader niet wordt gepakt. De beloning moet getuigen over de streep te trekken zich te melden. De vrijwilligersorganisatie zegt dat tips vertrouwelijk worden behandeld en kunnen worden doorgegeven aan de stichting. Ook kan rechtstreeks contact worden gezocht met de politie.

De organisatie maakt zich zorgen om de toekomst van de diersoort in Nederland, onder meer omdat er partijen zijn die de jacht op de wolf willen toestaan. Volgens De Faunabescherming zou dat niet nodig moeten zijn omdat er in Nederland genoeg voedsel voor de wolf zou zijn als er geen edelherten of zwijnen werden afgeschoten.

Paartje

De dode wolf, met de naam GW1490m, leefde op de Zuidwest-Veluwe. Hij kwam daar eind vorig jaar terecht vanuit Duitsland, via Overijssel en de Noord-Veluwe, schrijft Omroep Gelderland.

Het dier vormde een paar met wolvin GW1792f. Zij werd in maart doodgereden op de provinciale weg bij Ede. Het dier was op dat moment drachtig en had acht welpen in haar buik.