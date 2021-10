Spanjaarden kopen Nederlandse fietsen op, maar ze moeten wel nog wennen aan terugtraprem

David Sáiz telt de net aangekomen fietsen in Zaragoza - nos

De vraag is sinds de pandemie enorm, maar net als Nederland heeft Spanje een tekort aan fietsen. Twee Spanjaarden hebben daar iets op gevonden: weggeknipte stadsfietsen opkopen in Nederland en naar Spanje brengen. Het is al de derde vrachtwagen met Nederlandse fietsen die in Spanje wordt gelost. Deze keer zijn het ruim tweehonderd, die als een wirwar in de laadbak liggen opgeslagen. De meeste blijven in Zaragoza, waar de vrachtwagen in het Parque de las Delicias wordt leeggehaald. Een ander deel van de fietsen gaat door naar Madrid, zegt David Sáiz. Hij kwam met een Spaanse vriendin op het idee in Nederland stadsfietsen op te kopen. De fietsen zijn daar weggeknipt door gemeentes, omdat ze verkeerd gestald stonden of ergens werden achtergelaten. Bekijk hier de reportage die correspondent Rop Zoutberg over de Nederlandse fietsen maakte in Zaragoza:

Tweedehands Nederlandse fietsen razend populair in Spanje: 'Mensen houden ervan'

Eenmaal op gemeentelijke veilingen kopen de Spaanse fietsfanaten de fietsen met honderden tegelijk op, geven ze een opknapbeurt en brengen ze naar Spanje. Menselijker Een simpele Nederlandse stadsfiets met terugtraprem is haast niet te krijgen in Spanje, legt Sáiz uit. Wat hem betreft koopt hij er niet genoeg op. "We willen dat Spaanse steden menselijker worden. Wat mij betreft stoppen we ze vol met dit soort fietsen." De vierde zending volgt later dit jaar. "De kopers willen zich op een andere manier in hun omgeving verplaatsen. Juist zo'n Hollandse stadsfiets is een heel krachtig middel om dat te doen."

Vorig jaar werden in Spanje meer fietsen dan auto's verkocht, als gevolg van de coronatijd. Spanjaarden gaven de voorkeur aan hun eigen vervoer, en meden bussen en metro's. Ook verloor de auto het door alle beperkingen tijdens de lockdown van de fiets. "We kunnen het niet aan. Er is een enorme vraag", erkent de verkoper in een dure fietsenzaak in het centrum van Zaragoza. Maar intussen hapert de productie in Aziatische landen. Met als gevolg dat je behalve geld ook geduld nodig hebt. "Met veel geluk heb je aan het eind van het jaar je fiets. Maar het hangt erg van het model af. Het computersysteem geeft nu al levertijden aan voor 2023." De terugtraprem De klanten van Sáiz hoeven niet zo lang op hun tweedehands stadsfiets te wachten. Wie belangstelling heeft, betaalt van tevoren en komt op de afgesproken dag zijn fiets ophalen. De prijs per fiets ligt rond de 175 euro, plus kosten voor het transport. Daarvoor in ruil krijgen de Spaanse klanten ook gratis uitleg hoe je het beste op het brede Nederlandse zadel zit: "Rug recht, een beetje naar achteren gebogen". En vooral: hoe een terugtraprem werkt: "Trap krachtig naar achteren, zelfs op een schuine helling blijf je stilstaan".

