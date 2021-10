Ankers, potten en 900 jaar oud zwaard: duiker vindt oude voorwerpen voor kust Israël

De recreatieve duiker bevond zich zo'n 150 meter uit de kust in de buurt van Haifa, in het noorden van Israël, toen hij op vijf meter diepte enkele oude voorwerpen vond, waaronder ankers, potten en het zwaard.

De duiker bracht het zwaard mee aan land en overhandigde het aan de autoriteiten. Het vermoedelijk ijzeren wapen is een meter lang. Het zal worden schoongemaakt en verder worden geanalyseerd.

Het zwaard was waarschijnlijk van een kruisvaarder die op weg was naar 'het Heilige Land'. De kruistochten, waarmee West-Europese christenen naar het Midden-Oosten trokken om Jeruzalem en omliggende gebieden te veroveren op de moslims, begonnen in 1095. In 1272 eindigde de laatste kruistocht. In de tussentijd hadden christelijke kruisridders lange tijd Jeruzalem en grote delen van het huidige Israël en Libanon in handen.

Volgens deskundigen is het gebied waar het zwaard is gevonden rijk aan archeologische schatten - die soms zelfs enkele duizenden jaren oud zijn - omdat koopvaardijschepen er destijds voor anker gingen. Toch is het vanwege de constant bewegende zeebodem lastig om de schatten op te duiken.