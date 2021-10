Koeman: 'FC Barcelona speelt om toekomst in Champions League'

"We moeten groots spelen", zei Koeman. "Na twee verloren wedstrijden moeten we winnen om de kansen op de volgende ronde te behouden. Er is geen andere mogelijkheid."

Barça is slecht begonnen aan de Champions League, met 3-0 nederlagen tegen Bayern München en Benfica. Coach Ronald Koeman constateerde dinsdagmiddag tijdens zijn persconferentie dat de Catalanen spelen om hun "toekomst in de Champions League".

Voor FC Barcelona wacht woensdagavond een cruciale wedstrijd in de Champions League. Om de kans op overwintering in het miljardenbal levend te houden, volstaat thuis tegen Dinamo Kiev eigenlijk alleen een overwinning.

Nooit eerder begon Barcelona met twee nederlagen aan het CL-seizoen. "Je kunt niet eisen dat we dit jaar de Champions League winnen", aldus Koeman. "We proberen het niveau van andere teams te evenaren, met jonge spelers en met spelers die terugkomen van blessures. We zijn op de goede weg, maar andere teams zijn verder dan wij."

'Groot nieuws'

Met het oog op de langere termijn had Koeman goed nieuws te melden over de contractsituatie van Ansu Fati. De verbintenis van het 18-jarige toptalent loopt aan het einde van dit seizoen af.

"Ik begreep dat de club dicht bij een verlenging van zijn contract is", zei Koeman. "Dat is groot nieuws voor Barcelona, want het gaat hier om een jongen die de toekomst van de club vorm kan gaan geven."

Afgelopen week verlengde Barça al het contract van Pedri. De 18-jarige middenvelder ligt nu vast tot de zomer van 2026. In zijn nieuwe contract is een afkoopsom van maar liefst een miljard euro opgenomen.