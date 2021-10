Nederland wil beruchte Eritrese mensensmokkelaar opsporen

Justitie in Nederland heeft een 37-jarige mensensmokkelaar uit Eritrea op de Nationale Opsporingslijst gezet. Kidane Zekarias Habtemariam wordt omschreven als de wrede en beruchte leider van een internationaal crimineel netwerk dat migranten afperst.

Bij verstek is Kidane in Ethiopië veroordeeld tot levenslang wegens mensensmokkel. Hij is eerder dit jaar ontsnapt uit de rechtbank in het buurland van Eritrea. De opsporingsdiensten vermoeden dat mensen binnen de Eritrese gemeenschap in Nederland informatie hebben over zijn verblijfplaats.

Vanavond besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Met een speciaal filmpje in de Eritrese taal Tigrinya probeert het onderzoeksteam deze groep te bereiken. De politie heeft een speciaal nummer waar mensen ook in die taal tips kunnen achterlaten.

Afpersing en verkrachting

De verdachte zou aan het hoofd staan van een kamp in Libië waar duizenden migranten zitten. Zijn slachtoffers kregen te maken met zware mishandeling, ontvoering, afpersing, verkrachting en vrijheidsberoving. Een deel van deze groep verblijft nu in Nederland.

Mensen die de reis naar Europa overleefden, worden volgens het OM nog een keer afgeperst. Voor elk volgend familielid dat op weg is naar het Europese continent moeten ze geld betalen.

Vanuit Nederland loopt er volgens de autoriteiten een groot internationaal onderzoek naar Kidane. Onder meer met Italië wordt er samenwerkt om hem op te sporen en te berechten.