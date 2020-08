Herstart Diamond League: evenaring Nederlands record voor Foppen, Hassan valt uit

Bij de herstart van de Diamond League in Monaco is Sifan Hassan uitgevallen tijdens de 5.000 meter. De Europees kampioene op die afstand stapte met nog een kilometer te gaan uit de race. Hassan lag op dat moment in derde positie in een kopgroep van vier.

De Nederlandse verbleef tijdens de coronacrisis vijf maanden in haar geboorteland Ethiopië en trainde naar eigen zeggen niet heel hard en zonder haar Amerikaanse trainer.. Ze dacht vooraf ook niet aan een toptijd, maar wilde vooral wedstrijdritme opdoen. Het hoge tempo in de race brak haar kennelijk toch op. Na afloop werd bevestigd dat Hassan niet geblesseerd raakte.

De Keniaanse Hellen Obiri won in 14.22,12 en dat was de beste tijd van dit jaar in de wereld. De Ethiopische Letensebeth Gidey finishte als tweede in 14.26,57.